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Крах хозяев, индивидуалисты Нидерландов и вторая подряд недосказанность США. Дайджест шестого игрового дня ЧМ-2022
А также рывок Ирана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шестой игровой день чемпионата мира 2022 года прошел под знаком первых матчей второго тура группового раунда. Матчи провели представители квартетов А и В, которые между собой не определили ни одного участника плей-офф, но определили неудачу. Им стала сборная Катара.
Результаты дня
Катар – Сенегал 1:3
Голы: Мунтари 78 – Диа 41, Дьедиу 48, Дьенг 84
Нидерланды – Эквадор 1:1
Голы: Гакпо 6 – Валенсия 49
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|2
|Эквадор
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|3
|Сенегал
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|4
|Катар
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
Уэльс – Иран 0:2
Голы: Чесми 90+8, Резаерян 90+11
Англия – США 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|2
|1
|1
|0
|6-2
|+4
|4
|2
|Иран
|2
|1
|0
|1
|4-6
|-2
|3
|3
|США
|2
|0
|2
|0
|1-1
|0
|2
|4
|Уэльс
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
Гол дня
На него охотятся многие топ-клубы Европы. Неудивительно, ведь Коди Гакпо проводит шикарный сезон в ПСВ. Однако сияние восходящей звезды было бы не таким ярким без достойного выступления на Мундиале. Так что такие голы – это то, что нужно для реноме талантливого нападающего.
Атака была быстрой и продуманной, однако у Гакпо мяч оказался чуть ли не случайно. В зоне, где перед футболистом не было простора. Именно поэтому удар получился таким хорошим: из гущи людей, сильно и точно. Аккурат для YouTube-подборок.
Герой дня
Он должен был получить свое признание еще по итогу первого дня чемпионата мира. Собственно, и получил, хотя, несмотря на перформанс Валенсии, много внимания уделялось контексту. А именно: организационным моментам, судейству и безнадежности соперника.
В этот раз лидер сборной Эквадора не просто сыграл ярко, но и сумел привлечь к этой яркости внимание всего футбольного сообщества. Нидерланды ван Гаала стали больше командой индивидуалистов, а вот Эквадор был цельным коллективом, вожаком которого выступил опытный нападающий.
Два матча – три гола. Шесть последних результативных ударов эквадорцев на Мундиалях – и все авторства Энера Валенсии. Его сноровка при работе с мячом завораживает, а умение правильно выбрать позицию подчеркивает, что успех в футболе зависит от интеллектуальных способностей.
Единственное, что огорчает – это очередной вынужденный досрочный уход Валенсии с поля. Против Катара он был заменен на 77-й минуте, против Нидерландов – на 90-й. И травма кажется серьезной.
Неудачник дня
На самом деле, трудно было ожидать от сборной Катара прорыва по сравнению с первым матчем, однако на улучшение игры болельщики страны-хозяйки турнира рассчитывали. И, видимо, получили свое, ведь катарцы забили первый свой гол в истории выступлений на Мундиалях, а также создали несколько достойных моментов у чужих ворот.
Проблемой стала игра в защите. А точнее – ошибки, которых катарцы допускали как в первом, так и во втором таймах. Крах начался с ужасающей ошибки защитника Булаема Кухи. Он стал главным неудачником дня и "способствовал" тому, что Катар досрочно потерял шансы на выход в плей-офф.
Факт дня
Сборная США не пропускает до перерыва уже в четырех матчах чемпионата мира подряд – это рекорд турнира. Вообще американцы показывают себя очень амбициозной и упорной командой, которая, впрочем, не лишена недосказанности. Превосходство было над Уэльсом – и только ничья. Преимущество на определенных отрезках было и над Англией – и снова делят очки.
Теперь для выхода из группы нужно в последнем туре побеждать Иран. Это будет важное спортивное столкновение с политическим контекстом.
Странность дня
В первом туре группового раунда не было ни одной красной карточки. А это, между прочим, целых шестнадцать матчей с большим количеством компенсированных минут. И только в первый день второго круга эта "толерантность" развеялась по ветру. Примечательно, что удаление в составе Уэльса стало ключевым в процессе определения результата: после него Иран оформил два поздних гола.
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