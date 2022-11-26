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Кейн: После матча с Ираном люди думали, что мы будем сметать все на своем пути. Это не так
Игрок считает, что ожидания болельщиков были завышенными
Фото: LondonWorld
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал нулевую ничью со сборной США:
– Не лучшая игра, конечно. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного продукта. Сухой матч выводит нас на отличные позиции в группе.
– Чего не хватило?
– Реализации, в отличие от игры с Ираном. У нас было два-три момента, но мы не реализовали их. Играли с сильной командой, идем дальше.
Соперник хорошо прессинговал, создавал трудности. Временами мы хорошо справлялись. Уважаем их. Знаем, что можем играть лучше, ничья на чемпионате мира – это неплохой результат, ведь ни один матч не бывает легким.
После нашей первой игры люди думали, что мы будем сметать все на своем пути, но это не так. Мы играли с хорошей командой. Но это не то, ради чего мы сюда приехали, – сказал капитан сборной Англии.
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