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Пулишич: Ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но мы могли выигрывать

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Игрок ожидает большего от своей команды

Пулишич: Ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но мы могли выигрывать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер сборной США Кристиан Пулишич дал свой комментарий после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Англией (0:0):

"Можно сказать, что ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но я думаю, что мы могли выиграть этот поединок. Нам необходимо быть циничнее, играть агрессивнее и создавать больше голевых моментов.

Главное – победа, и мы делаем всё, чтобы выигрывать. Я полностью уверен, что мы сумеем выйти из группы", – сказал Пулишич.

Напомним, после двух туров англичане возглавляют таблицу своей группы, а США с двумя пунктами располагаются на третьей строчке.

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В статье: Национальная сборная Англии Кристиан Пулишич Национальная сборная США
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Источник:
ВВС

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