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Пулишич: Ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но мы могли выигрывать
Игрок ожидает большего от своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер сборной США Кристиан Пулишич дал свой комментарий после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Англией (0:0):
"Можно сказать, что ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но я думаю, что мы могли выиграть этот поединок. Нам необходимо быть циничнее, играть агрессивнее и создавать больше голевых моментов.
Главное – победа, и мы делаем всё, чтобы выигрывать. Я полностью уверен, что мы сумеем выйти из группы", – сказал Пулишич.
Напомним, после двух туров англичане возглавляют таблицу своей группы, а США с двумя пунктами располагаются на третьей строчке.
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