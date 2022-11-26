Пулишич: Ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но мы могли выигрывать

Вингер сборной США Кристиан Пулишич дал свой комментарий после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Англией (0:0):

"Можно сказать, что ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но я думаю, что мы могли выиграть этот поединок. Нам необходимо быть циничнее, играть агрессивнее и создавать больше голевых моментов.

Главное – победа, и мы делаем всё, чтобы выигрывать. Я полностью уверен, что мы сумеем выйти из группы", – сказал Пулишич.