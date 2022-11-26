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Тунис – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Тунис - Австралия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images
В первом туре команды не выигрывали. Хотя Тунис и не проиграл, отобрав очки у одного из фаворитов группы Дании. Теперь у африканцев есть прекрасный шанс заявить о своих амбициях относительно выхода из группы победой над Австралией. Однако у соперника – свои планы.
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Матч второго тура в группе D состоится в субботу, 26.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур
26 ноября. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"
Тунис 12:00 Австралия
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт
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