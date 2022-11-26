 Тунис - Австралия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Тунис – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Тунис - Австралия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Тунис – Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Getty Images

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В первом туре команды не выигрывали. Хотя Тунис и не проиграл, отобрав очки у одного из фаворитов группы Дании. Теперь у африканцев есть прекрасный шанс заявить о своих амбициях относительно выхода из группы победой над Австралией. Однако у соперника – свои планы.

Матч второго тура в группе D состоится в субботу, 26.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур
26 ноября. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"

Тунис 12:00 Австралия

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт

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В статье: Австралия Тунис
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