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Франция - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Франция - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport
Бесспорно, это главный матч второго тура в группе D. Дания не добыла максимум в первом круге, однако продолжает оставаться претендентом на выход в плей-офф. С большими амбициями. Ну а Франция остается Францией – это действующие чемпионы мира.
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Матч второго тура в группе D состоится в субботу, 26.11.2022, в 18.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
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