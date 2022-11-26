 Франция - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Франция - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Франция - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Франция - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport

UA-Футбол
Новина українською

Бесспорно, это главный матч второго тура в группе D. Дания не добыла максимум в первом круге, однако продолжает оставаться претендентом на выход в плей-офф. С большими амбициями. Ну а Франция остается Францией – это действующие чемпионы мира.

Матч второго тура в группе D состоится в субботу, 26.11.2022, в 18.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

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В статье: Дания Франция
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
26.11.2022 в 18:08
??? … Довольно странно, что ТАКОЙ матч не попал в число "сеяных" на Сетанте … Це явный провтык…(((
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