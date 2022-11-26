 Аргентина - Мексика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Аргентина - Мексика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Аргентина - Мексика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Аргентина - Мексика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Огромный коллапс с Аргентиной произошел в первом туре. Однако исправить ошибки, связанные с поражением от Саудовской Аравии, еще есть шансы. Для этого нужно победить Мексику. Момент истины для Лео Месси и компании.

Матч второго тура в группе D состоится в субботу, 26.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. 2-й тур
26 ноября. Лусаил. "Иконик Стэдиум"
Аргентина 21:00 Мексика
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне

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В статье: Аргентина Мексика
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
26.11.2022 в 21:12
Go La Albiceleste), ничего личного, но не хотелось бы "терять" такую команду, и так рано…)
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