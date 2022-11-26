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Аргентина - Мексика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Аргентина - Мексика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Огромный коллапс с Аргентиной произошел в первом туре. Однако исправить ошибки, связанные с поражением от Саудовской Аравии, еще есть шансы. Для этого нужно победить Мексику. Момент истины для Лео Месси и компании.
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Матч второго тура в группе D состоится в субботу, 26.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. 2-й тур
26 ноября. Лусаил. "Иконик Стэдиум"
Аргентина 21:00 Мексика
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне
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