Аргентина - Мексика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Огромный коллапс с Аргентиной произошел в первом туре. Однако исправить ошибки, связанные с поражением от Саудовской Аравии, еще есть шансы. Для этого нужно победить Мексику. Момент истины для Лео Месси и компании.

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Матч второго тура в группе D состоится в субботу, 26.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).