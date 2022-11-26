Футболисты Саудовской Аравии получили по премиальному авто и 2,5 млн евро за победу над Аргентиной

Историческая победа Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) принесла футболистам сборной не только три очка в копилку. Наследный принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд выдал всем еще и щедрые призовые.

Каждый игрок получит в свое распоряжение новый премиальный автомобиль Rolls Royce Phantom. Кроме этого, футболистам предусмотрены выплаты по 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает India.com.

Эта победа стала четвертой в истории выступлений саудитов на Мундиалях. В стране после того матча был введен выходной день.

Саудовская Аравия единолично лидирует в группе C. Следующий матч подопечные французского тренера Эрве Ренера сыграют против Польши. Старт этого поединка запланирован на сегодня, 26 ноября, в 15:00.