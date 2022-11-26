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Футболисты Саудовской Аравии получили по премиальному авто и 2,5 млн евро за победу над Аргентиной
Руководство государства раскошелилось за такой результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Историческая победа Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) принесла футболистам сборной не только три очка в копилку. Наследный принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд выдал всем еще и щедрые призовые.
Каждый игрок получит в свое распоряжение новый премиальный автомобиль Rolls Royce Phantom. Кроме этого, футболистам предусмотрены выплаты по 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает India.com.
Эта победа стала четвертой в истории выступлений саудитов на Мундиалях. В стране после того матча был введен выходной день.
Саудовская Аравия единолично лидирует в группе C. Следующий матч подопечные французского тренера Эрве Ренера сыграют против Польши. Старт этого поединка запланирован на сегодня, 26 ноября, в 15:00.
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