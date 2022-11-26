7:0 или 6:2 – далеко не предел. Самые результативные матчи в истории Чемпионата мира

Катарский Мундиаль постепенно набирает ход, а мы уже увидели первый разгром – Англия без проблем одолела Иран (6:2), а Испания поиздевалась над Коста-Рикой (7:0).

Семь или восемь мячей – солидно, однако этим на самом деле никого не удивишь; та же Германия в 2014-м выдала памятный фестиваль с Бразилией (7:1).

История знает достаточно случаев, когда команды творили настоящий голепад. Собственно, о них и расскажем.

10 голов

Франция – Парагвай – 7:3 (ЧМ-1958, групповой этап)

Авторы: Фонтен (24, 30, 67), Пьянтони (52), Висневский (61), Копа (70), Венсан (83) – Амарилья (20, 44, пен), Ромеро (50)

"Гальские петухи" привезли в Швецию сверхмощный состав - скелет коллектива, руководимого Альбером Батте, сформировали исполнители "Реймса". Сегодня "красно-белые" не хватают звезд с неба, однако в 50-х дважды дошли до финала Кубка европейских чемпионов. То есть Арман Пенверн, Робер Жонке, Роже Пьянтони и Жан Венсан владели классом, благодаря которому легко делали разницу; да и Раймон Копа хоть выступал в "Реале, но все же происходил из одной "семьи".

А еще был Жюст Фонтен в качестве вишенки на торте – все мы слышали о достижениях нападающего. Даже с расширением ЧМ до 48 участников мы сомневаемся, что кто-то повторит феноменальный показатель – сразу 13 точных выстрелов в течение одного форума.

Жюст Фонтен - единственный в истории футболист, забивший 13 голов в течение одного Чемпионата Мира, фото - Getty Images

Не сказать, что Парагвай собирался так просто сдаваться – в квалификации латиноамериканцы опередили Уругвай (двухкратного триумфатора ЧМ) и симпатичную Колумбию. Да и тот факт, что на 50 минуте "гуарани" вели в счете 3:2, свидетельствует о наличии мастерства.

Но как остановить Францию? Фонтен организовал хет-трик, приложились и остальные партнеры. Как результат, статистика помогла "ле бле" закрепиться на первой строчке, а по завершении турнира взять бронзовые медали.

11 голов

Бразилия - Польша - 6:5 (ЧМ-1938, 1/8)

Авторы: Леонидас (18, 93, 104), Ромеу (25), Перасио (44, 71) – Шерфке (23, пен), Вилимовский (53, 59, 89, 118)

До появления 4-2-4, осознания jogo bonito и Пеле Бразилия выглядела несистемной и очень авантюрной. В 1933-м тамошние исполнители наконец-то стали профессионалами, через год опозорились на Мундиале в Италии (проигрыш Испании 3:1) и буквально через несколько дней сгорели в Белграде югославам 4:8. Страна зависела от индивидуалистов и требовала героев – одним из них оказался Леонидас.

"Селесао" делали ставку на ЧМ-1938, однако понимали сложность задачи – тем более, по другую сторону баррикад ждала Польша. У которой был свой "Леонидас" – на тот момент Эрнест Вилимовский зажигал в хожувском "Рухе", четырежды выиграл местную лигу и дважды стал ее лучшим бомбардиром.

И форварды не подвели ожидания, зафиксировав ряд рекордов: мир впервые увидел, как представители разных команд оформили по хет-трику, а отгруженный Вилимовским покер сделал его самым молодым, кому это удалось (21 год и 347 дней).

Матч примечателен деталями: 5 июня в Страсбурге сильно дождило и поле превратилось в сплошную грязь. Леонидас вообще забил босиком – слетела бутса – и просил шведского арбитра Ивана Эклинда так продолжить игру.

Польша простилась с соревнованиями, а вот Бразилия гарантировала бронзу. Правда, на родине отреагировали скупо, устроили разбор полетов и выставили тренерский штаб за порог. Отчасти согласимся - Адемар Пимента, руководитель сборной, убрал Леонидаса с 1/2-й, надеялся выпустить его свежим на финал, но уступил Италии. Такова ирония судьбы.

Венгрия – ФРГ – 8:3 (ЧМ-1954, групповой этап)

Авторы: Кочиш (3, 21, 69, 78), Пушкаш (17), Хидегкути (52, 54), Тот (75) – Пфафф (25), Ран (77), Германн (84)

О "волшебных мадьярах" можно рассказывать часами. Тоталитарный режим Венгрии создал нечто действительно прекрасное, элегантное и новаторское – да, искусственное, но все же. Так называемая дунайская тренерская школа генерировала идеи, и специалист Густав Шебеш вобрал лучшие. Симбиоз принуждения и таланта породил монстра, который с июня 1950 по июль 1954 не знал вкус поражения ни в одном из 31 официальных поединков. Обидно, что серия оборвалась именно на финале ЧМ-1954.

Грошич, Пушкаш, Гидегкути, Цибор, Божик, Кочиш, Палоташ - получили золото медали Олимпиады в Хельсинки и сняли скальп с Англии (знаменитые 6:3 на "Уэмбли", после которых британцы вынужденно провели реформы), чем в очередной раз сигнализировали о намерении выиграть ЧМ.

Голкипер Хайнц Квятковски пропускает очередной гол от венгов, фото - Getty Images

Примечательно, что в первом туре "аранчапат" не оставили живого места от Южной Кореи (9:0). С одной стороны, прогнозировано – уровень азиатов не превышал полулюбительский, но что вы скажете о 8:3 в борьбе с ФРГ?

Учитывая то, кто выиграл швейцарский Мундиаль, немецкие СМИ любят хвалить Зеппа Хербергера – мол, специалист намеренно задействовал ослабленный старт, чтобы "нащупать" потенциал венгров. Поверьте, газетчики лукавят, потому что после матча сами же были не прочь поквитаться с Хербергером в подворотне - не всем понравился "план".

Капитан Фриц Вальтер признался: "Нас тыкали носом в каждую ошибку, как беспомощных щенков. Иногда мы были без мяча по несколько минут". Только 20 минут, а ФРГ "горела" 3:0.

Апогеем провала стала травма Пушкаша - в начале второго тайма Вернер Либрих коварно "срубил" нападающего. Представьте себе, Ференца защищала не только венгерская, но и немецкая пресса: "Либрих мстил Пушкашу за то, что тот великий игрок и лучше играет в футбол. Либриха нельзя на пушечный выстрел подпускать в сборную, его действия принесли немецкому футболу ущерб больше, чем десяток поражений".

Находясь в меньшинстве, мадьяры не сникли и забили еще три. Красивая история, но с печальным концом - через две недели Хербергер перехитрил Шебеша (3:2). Больше мы не увидим Венгрию столь мощной – в 1956-м произойдет Будапештская революция, на танках приедут советские солдаты и часть исполнителей разбежится по Европе в поисках покоя.

Венгрия – Сальвадор – 10:1 (ЧМ-1982, групповой этап)

Авторы: Нилаши (4, 83), Пелешкеи (11), Фазекаш (23, 54), Тот (50), Л.Кисс (69, 72, 76), Сантеш (70) – Сапата (64)

Не думайте, что мы сами себе противоречим с вышесказанным утверждением - то, что Венгрия отправила в ворота Сальвадора десять мячей, отнюдь не говорило о ее могуществе. В конце 70-х – середине 80-х мадьяры трижды подряд попали на ЧМ, но повсюду ограничились групповым этапом. Проблема в самых сальвадорцах, продемонстрировавших, без преувеличения, колхозный футбол.

"Синие" чудом вышли на испанский Мундиаль (в квалификации поставили неожиданную подножку Мексике и опередили соперника на одно очко), так что никто всерьез их не воспринимал.

фото - Getty Images

Венгры отличились на любой вкус – и головой, и с выходом сам на сам, и после розыгрыша стандарта. Оборона сальвадорцев не знала, как выпутаться из ситуации, а вратарь Луис Гевара Мора полностью расклеился - если бы не некоторые его ошибки, возможно, команда не испытала самого разгромного проигрыша в собственной истории.

Это единственный случай на чемпионатах мира, когда сборная достигла двузначного числа во встрече, причем голы в активе сразу шестерых футболистов. И что это помогло? Венгрия не обеспечила плей-офф – все решили Бельгия и Аргентина.

12 голов

Австрия – Швейцария – 7:5 (ЧМ-1954, четвертьфинал)

Авторы: Вагнер (25, 27, 53), Кернер (26, 34), Оцвирк (32), Пробст (72) – Балламан (18, 39), Гюги (17, 19, 60)

И возвращаемся в 1954-й. Как видите, ЧМ в Швейцарии оказался веселым - "залетало" очень много. Немцы, венгры - отлично, однако всех переплюнули австрийцы с хозяевами турнира.

"Нати" мечтали поднять над головой кубок Жюля Римэ и искали того, кому это по силам. Выбор пал на Карла Раппана – хоть и австрийца, но поистине культового специалиста, посвятившего Швейцарии всю тренерскую карьеру. Строительство легендарного "Грассгоппера", тактический прием "швейцарский замок", впоследствии переросший в катеначчо - Раппана, несмотря на прошлое, связанное с нацистами, обожали и носили на руках.

Педантичный и хладнокровный Карл основательно анализировал оппонентов – никто не сомневался в нем и, соответственно, возможностях Швейцарии. С другой стороны, команда создала дополнительные трудности во время группового этапа – разобралась с Италией (2:1), уступила Англии (0:2) и была вынуждена провести дополнительный поединок против "скуадры адзурры" (4:1).

Если Австрия отдыхала неделю, то Швейцария - несколько дней. Раппан понимал, что оказался в тупике и пошел ва-банк - решил выжать из игроков максимум уже на старте матча.

И что тут сказать? В первой сорокапятиминутке стороны организовали девять (!) мячей. Однако в отличие от подопечных Вальтера Науша Раппан пострадал больше – его установка истощила, а безумная жара вывела из строя капитана Роже Боке. Лидер "нати" чуть не бредил, путал слова и не знал какой счет – специфика заключалась в том, что в те времена замены не практиковались.

Карл не стал страховать защитника и этим поплатился – Австрия прибавила в темпе и окончательно склонила чашу на свою сторону. Что интересно, после вылета Раппан не потерял в популярности и все равно получил солидное финансовое вознаграждение. Вот что значит – человек-эпоха.

А вдруг нынешний ЧМ превзойдет рекорд? Следим дальше за событиями в Катаре.