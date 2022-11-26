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Полицейский в Катаре чуть не высадил израильского журналиста, узнав, из какой он страны

Чемпионат мира FIFA
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Сотрудник полиции оказался палестинцем

Полицейский в Катаре чуть не высадил израильского журналиста, узнав, из какой он страны

sport5

Новина українською

Израильского журналиста Эли Охану на один из матчей Чемпионата мира-2022 подвозил катарский полицейский, однако в одном из моментов мог высадить его за его национальность. Об этом работник медиа сообщил в своих соцсетях.

Охана рассказал полицейскому, что он из Израиля, однако потом сказал, что пошутил и на самом деле он португалец. Резкая импровизация нужна была для того, чтобы избежать конфликта, ведь полицейский ответил Охане:

“Ты не шутишь? Если бы я знал, что ты из Израиля, я бы высадил тебя и поехал обратно.

Почему? Я палестинец. Мы арабы. Мы не можем поехать в Израиль”, – сказал работник катарской полиции.

“Я скрываю тот факт, что я из Израиля. Однако, в любом случае, тогда лучше не пытаться это развивать и не спорить. Лучше в таком моменте унизить свой авторитет и уважать правила этой страны, с которой у нас нет дипломатических отношений”, - прокомментировал эту ситуацию журналист.

Отметим, что Охана сейчас работает комментатором во время трансляции матчей Мундиаля на каналах Израильской радиовещательной корпорации. Кроме того, он считается живой легендой израильского футбола. На его счету ассист в победном для "Мехелена" финале Кубка Кубков в 1988 году против "Аякса" Кройффа. Также Охана является обладателем приза "Браво" лучшему молодому футболисту Европы, который за год до него выиграл Марко Ван Бастен, а год спустя – Паоло Мальдини.

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В статье: Чемпионат мира 2022
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Источник:
sport5

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