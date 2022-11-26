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Магуайр: В следующей игре у нас все будет хорошо

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И соперник будет гораздо слабее

Магуайр: В следующей игре у нас все будет хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал ничью против Соединенных Штатов Америки:

“Это был не лучший наш результат, но есть очко, и оно ставит нас на лидирующую позицию в группе. Матчи чемпионата мира никогда не бывают лёгкими, и мы знали, что они хорошая команда. Много наблюдали за ними в предыдущих матчах и знали, что они играют в быстром темпе. Нам пришлось усердно потрудиться, и, возможно, в конце мы могли бы вырвать победу.

У них была пара моментов, но если бы мы были более внимательны к своим шансам, то, вероятно, выиграли игру. Были некоторые положительные моменты, подумаем о них и поработаем над теми, которые нужно улучшить.

Эти матчи чемпионата мира очень тяжёлые. Вы видели по групповым играм, что здесь только лучшие команды. Это очень тяжело. США — хорошая команда. Мы не были хладнокровными, беспощадными, недостаточно хорошо играли в завершении. Но у нас в команде хорошие нападающие, поэтому я уверен, что в следующей игре всё будет хорошо”, - сказал Магуайр.

Отметим, что Гарри полностью провел поединок против американцев. Правда, с иранцами Магуайра заменили на 69-й минуте из-за микротравмы. Добавим, что для защитника следующая встреча может стать 50-й в составе сборной "трех львов".

Англичане проведут матч третьего тура против Уэльса 29 ноября.

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В статье: Англия США Харри Магуайр
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