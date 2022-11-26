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Стали известны составы на матч Тунис – Австралия
Подавляющее большинство игроков из европейских чемпионатов
Фото: Getty Images
Субботний слот матчей 26 ноября на чемпионате мира-2022 открывает поединок между Тунисом и Австралией. Команды уже объявили стартовые составы на эту игру.
Тунис: Дамен – Бронн, Мэриах, Тальби – Дрегер, Скири, Лаидуни, Абди – Слити, Жебали, Мсакни.
Австралия: Райан – Карачич, Суттар, Роулс, Бехич – Муй, Ирвин, Макгри – Леки, Дюк, Гудвин.
Отметим, что 15 футболистов из 22 представляют европейские чемпионаты. Также по двое в каждой из сборных играют в чемпионате Туниса и Австралии соответственно.
Добавим, что в первом туре тунисцы сыграли вничью с Данией (0:0), а австралийцы уступили Франции (1:4).
Стартовый свисток запланирован на 12:00. Матч состоится на стадионе "Аль-Джануб" в Аль-Вакре.
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