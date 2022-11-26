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Скалони – после проигрыша Саудовской Аравии: В каждом матче будем биться до конца и играть в свой футбол
Тренер приложит все возможные усилия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о реакции его команды на поражение от Саудовской Аравии (1:2):
"Первый день – это шок, но на следующий день ты встаешь и уже думаешь о следующей игре. Другого варианта нет.
Я всегда говорил, что мы должны быть готовы к моменту, когда получим удар. Мы долго испытывали одну лишь радость, в трудные времена нам нужна поддержка. Я первый, кто был готов ко всему этому. Такое может случиться, это футбол.
Странно, что наша серия без поражений продолжалась больше 30 матчей, такого не бывает. Я спокоен, потому что знаю, что мы в каждом матче будем биться до конца и играть в свой футбол. Бывают матчи, которые можно выиграть, а можно и проиграть. К сожалению, это случилось на чемпионате мира. Но нам повезло, что это произошло в первом матче.
Матч можно проиграть, вопрос в том, как ты отреагируешь", – сказал тренер сборной Аргентины.
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