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На ЧМ забивает вторая лига Японии. Австралия повела в матче против Туниса
"Кенгуру" во втором поединке подряд забивают первыми
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Австралии повела в счете в матче второго тура Чемпионата мира против Туниса. Результативным ударом отличился Митчелл Дюк, представляющий команду второй лиги Японии, "Окаяму".
31-летний нападающий отборолся за мяч в середине поля, а после этого открылся на подачу уже в штрафной соперника и эффектно головой переправил снаряд в цель. Таким образом, на 23-й минуте
Отметим, что "Окаяма" в прошлом японском сезоне боролась за повышение в классе, однако уступила плей-офф "Монтедио Ямагате" и еще на год останется во втором дивизионе страны. На счету Дюка всего восемь голов в 36 матчах чемпионата.
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