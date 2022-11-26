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На ЧМ забивает вторая лига Японии. Австралия повела в матче против Туниса

Чемпионат мира FIFA
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"Кенгуру" во втором поединке подряд забивают первыми

На ЧМ забивает вторая лига Японии. Австралия повела в матче против Туниса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Австралии повела в счете в матче второго тура Чемпионата мира против Туниса. Результативным ударом отличился Митчелл Дюк, представляющий команду второй лиги Японии, "Окаяму".

31-летний нападающий отборолся за мяч в середине поля, а после этого открылся на подачу уже в штрафной соперника и эффектно головой переправил снаряд в цель. Таким образом, на 23-й минуте Австралия выигрывает в матче против Туниса 1:0.

Отметим, что "Окаяма" в прошлом японском сезоне боролась за повышение в классе, однако уступила плей-офф "Монтедио Ямагате" и еще на год останется во втором дивизионе страны. На счету Дюка всего восемь голов в 36 матчах чемпионата.

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В статье: Австралия Тунис
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