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Рой Кин: Ужасное выступление сборной Англии. Весь матч ждал, когда выйдет Фоден

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Эксперт оценил усилия англичан в поединке против США

Рой Кин: Ужасное выступление сборной Англии. Весь матч ждал, когда выйдет Фоден

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Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал выступление сборной Англии в матче 2-го тура ЧМ-2022 с командой США:

"Я был удивлён, не увидев Фодена на поле, но у Саутгейта, вероятно, были свои причины. Я смотрел и ждал, когда выйдет Фоден.

Замены не оказали влияния на ход встречи. Эти футболисты проявили себя в прошлом матче, но в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление", - сказал Кин.

Напомним, Англия и США сыграли вничью — 0:0. По итогам двух туров английская сборная набрала четыре очка и занимает первое место в группе B.

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В статье: Рой Кин ЧМ-2022 Национальная сборная Англии Национальная сборная США
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Источник:
ITV

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