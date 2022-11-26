Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Кин: Ужасное выступление сборной Англии. Весь матч ждал, когда выйдет Фоден
Эксперт оценил усилия англичан в поединке против США
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал выступление сборной Англии в матче 2-го тура ЧМ-2022 с командой США:
"Я был удивлён, не увидев Фодена на поле, но у Саутгейта, вероятно, были свои причины. Я смотрел и ждал, когда выйдет Фоден.
Замены не оказали влияния на ход встречи. Эти футболисты проявили себя в прошлом матче, но в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление", - сказал Кин.
Напомним, Англия и США сыграли вничью — 0:0. По итогам двух туров английская сборная набрала четыре очка и занимает первое место в группе B.
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед считает главной заменой Роналду лучшего бомбардира Серии А
- Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо
- Динамо принимает харьковчан, экзамен для Месси. Расписание футбола на 26 - 27 ноября
- Возможно, самый лучший гол всего ЧМ-2022. ВИДЕО, как Ришарлисон забил Сербии бисиклетой
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО