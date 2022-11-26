Рой Кин: Ужасное выступление сборной Англии. Весь матч ждал, когда выйдет Фоден

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал выступление сборной Англии в матче 2-го тура ЧМ-2022 с командой США:

"Я был удивлён, не увидев Фодена на поле, но у Саутгейта, вероятно, были свои причины. Я смотрел и ждал, когда выйдет Фоден.

Замены не оказали влияния на ход встречи. Эти футболисты проявили себя в прошлом матче, но в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление", - сказал Кин.