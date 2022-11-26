 Лаутаро: Мы проиграли Саудовской Аравии из-за деталей и ошибок. Сегодняшний матч для нас как финал ᐉ UA-Футбол
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Лаутаро: Мы проиграли Саудовской Аравии из-за деталей и ошибок. Сегодняшний матч для нас как финал

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Нападающий стремится сделать все возможное для своей команды

Лаутаро: Мы проиграли Саудовской Аравии из-за деталей и ошибок. Сегодняшний матч для нас как финал

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Наставник сборной Аргентины Лаутаро Мартинес дал комментарий перед сегодняшним матчем ЧМ-2022 против Мексики:

"Мы были очень хотели стартовать на чемпионате мира по победе. Мы проиграли Саудовской Аравии из-за деталей и ошибок. Но это позади, теперь мы думаем о Мексике.

Нам было грустно и больно после матча с Аравией. Но на чемпионате мира нет времени, теперь нам придется встретиться с тяжелейшим соперником. Мы готовимся.

Для многих из нас это был первый матч на чемпионате мира. Была тревога. Но как только матч начинается, все позади. Повторяю, мы проиграли из-за своих ошибок. Сейчас мы настроены на позитив.

Сегодня будет финал, мы должны победить. Мы спокойны и уверены, мы собираемся выйти на поле и представить Аргентину наилучшим образом.

Вчера прошло два года со дня смерти Диего Марадоны. Мы помним его, это грустный день для всех. Надеюсь, сегодня мы сможем подарить ему радость", – сказал Мартинес.

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В статье: Диего Марадона Национальная сборная Аргентины Лаутаро Мартинес Национальная сборная Саудовской Аравии Национальная сборная Мексики
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Источник:
AFA

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