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Лаутаро: Мы проиграли Саудовской Аравии из-за деталей и ошибок. Сегодняшний матч для нас как финал
Нападающий стремится сделать все возможное для своей команды
Фото: twitter.com/Inter
Наставник сборной Аргентины Лаутаро Мартинес дал комментарий перед сегодняшним матчем ЧМ-2022 против Мексики:
"Мы были очень хотели стартовать на чемпионате мира по победе. Мы проиграли Саудовской Аравии из-за деталей и ошибок. Но это позади, теперь мы думаем о Мексике.
Нам было грустно и больно после матча с Аравией. Но на чемпионате мира нет времени, теперь нам придется встретиться с тяжелейшим соперником. Мы готовимся.
Для многих из нас это был первый матч на чемпионате мира. Была тревога. Но как только матч начинается, все позади. Повторяю, мы проиграли из-за своих ошибок. Сейчас мы настроены на позитив.
Сегодня будет финал, мы должны победить. Мы спокойны и уверены, мы собираемся выйти на поле и представить Аргентину наилучшим образом.
Вчера прошло два года со дня смерти Диего Марадоны. Мы помним его, это грустный день для всех. Надеюсь, сегодня мы сможем подарить ему радость", – сказал Мартинес.
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