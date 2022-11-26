Кенгуру путают карты в группе D. ЧМ-2022, 2-й тур. Тунис – Австралия 0:1

В целом стартовые матчи чемпионата мира не особо радуют болельщиков футболом высокого уровня. Не впечатлили Нидерланды, неприятно удивила даже Германия. Чего тогда нам было ожидать от поединка между скромными Тунисом и Австралией? Конечно же, море борьбы: подкатов, стыков, фолов, дуэлей и самоотдачи. Примерно так и получилось.

Качество атак "Карфагенских орлов" и "Австралийских кенгуру" оставляло желать лучшего. Лишь к середине первого тайма команды обменялись уколами. Но если у номинальных хозяев не получилось хоть что-то выжать из перспективной разрезной передачи на Мсакни, то гостям однозначно повезло больше. Гудвин навесил с правого края, его подачу удобно для макушки Дюка подкорректировала стопа защитника Туниса (0:1).

Под занавес 45-минутки тунисцы, видимо, осознав, что бесконечные кроссы во владения Австралии – это пустая трата времени, начали привносить в свою игру больше риска и комбинаций. Например, "Соккеруз" заблокировали потенциально очень опасный удар Дрэгера. Также Мсахни открылся в выгодной позиции уже в компенсированное время, но махнул мимо ворот.

Футболистам обеих сборных заметно не хватало индивидуального мастерства, порой попросту случались подарки в штрафных площадках в исполнении защитников для нападающих команды соперника. И форварды презентами не пользовались.

Во втором тайме условный, но все равно контроль матча от "Соккеруз" никуда не делся, даже несмотря на давление "орлов". Сразу же после перерыва Тунис несколько раз подряд перестраивался на более рискованные формации, правда, до экватора 45-минутки арабы вообще ничего не создали.

На финальный отрезок встречи вышел лидер Туниса Вахби Хазри, другие свежие подопечные Кадри, но Райан все равно справлялся с высокими подачами и ударами хозяев с острых углов, а двухметровый Суттар мастерски страховал партнеров по обороне. При этом режим контратак максимально устраивал Австралию, с нескольких опасных прострелов "кенгуру" обязаны были ставить точку в поединке. Матч так и завершился без жесткого финального штурма от Туниса.

На катарском Мундиале сложно что-либо угадать. С Данией тунисцы выглядели намного лучше, казалось, что именно они будут фаворитами в поединке с Австралией. Тем не менее, все силы "орлы" нерационально оставили именно на "Алую гвардию". Скорее всего, теперь именно Австралия сразится с Данией за право выйти в плей-офф ЧМ-2022. Возможно, для путевки в сетку им даже хватит ничьи. Все зависит от результата матча между Францией и подопечными Юльманда.

Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур.

Стадион: "Эль-Джануб" (Эль-Вакра)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Тунис – Австралия 0:1

Гол: Дюк (23)

Тунис: Дамен – Бронн (Кешрида, 73), Мерия, Талби – Дрэгер (Сасси, 46), Скири, Лаидуни (Хазри, 67), Аль-Абди – Слити, Мсакни – Джебали (Хенисси, 73)

Австралия: Райан – Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулс, Бехич – Ирвин, Муй – Леки (Баккус, 85), Макгри (Хрустич, 64), Гудвин (Мабил, 85) – Дюк (Макларен, 64)

Предупреждения: Сасси (90+3), Аль-Абди (64) – Лаидуни (26)