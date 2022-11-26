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Польша открыла счет голам на ЧМ. Пострадала Саудовская Аравия
Ассист от Левандовского
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Польши забила свой первый гол на Чемпионате мира в Катаре. "Кадра" отметилась результативным ударом в ворота Саудовской Аравии. Автором гола стал Петр Зелинский.
Голевая атака поляков началась с голкипера и шла по правому флангу. На прострел в штрафной открылся Левандовский, который выиграл забегание к мячу у вратаря аравийцев и от лицевой прострелил в центр штрафной на Зелинского.
В матче Польша – Саудовская Аравия (1:0) продолжается первый тайм. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции
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