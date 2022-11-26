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Щенсный стал вторым поляком, не пропустившим с пенальти. Саудовская Аравия не забила 11-метровый

Чемпионат мира FIFA
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Отличная игра голкипера

Щенсный стал вторым поляком, не пропустившим с пенальти. Саудовская Аравия не забила 11-метровый

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный спас свою команду от почти неизбежного гола.

На 44-й минуте поединка сборная Саудовской Аравии заработала 11-метровый, но его не реализовала. Аль-Давсари не смог переиграть Войцеха Щенсного, который угадал, что удар будет идти ближе к правой от себя стойке ворот.

Отметим, что Щенсный стал лишь вторым польским вратарем, вытянувшим пенальти на ЧМ. Первопроходцем стал Ян Томашевский, не пропустивший с 11-метрового против Германии на Мундиале 1974 года.

В матче Польша – Саудовская Аравия (1:0) продолжается первый тайм. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции здесь.

Щенсный стал вторым поляком, не пропустившим с пенальти. Саудовская Аравия не забила 11-метровый - изображение 1

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В статье: Польша Саудовская Аравия Войцех Щенсны
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