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Щенсный стал вторым поляком, не пропустившим с пенальти. Саудовская Аравия не забила 11-метровый
Отличная игра голкипера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный спас свою команду от почти неизбежного гола.
На 44-й минуте поединка сборная Саудовской Аравии заработала 11-метровый, но его не реализовала. Аль-Давсари не смог переиграть Войцеха Щенсного, который угадал, что удар будет идти ближе к правой от себя стойке ворот.
Отметим, что Щенсный стал лишь вторым польским вратарем, вытянувшим пенальти на ЧМ. Первопроходцем стал Ян Томашевский, не пропустивший с 11-метрового против Германии на Мундиале 1974 года.
В матче Польша – Саудовская Аравия (1:0) продолжается первый тайм. Следите за игрой в нашей текстовой трансляции
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