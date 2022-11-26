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Австралия не пропустила на ЧМ впервые с 1974 года. Сборная обыграла Тунис 1:0
Третья победа команды в истории чемпионатов мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре сыграли сборные Австралии и Туниса, первые победили со счетом 1:0. Таким образом, "соккерус" одержали лишь третью победу на чемпионатах мира в своей истории.
#TUN 0-1 #AUS (FT)#TUNAUS #FIFAWorldCup #Qatar2022— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2022
Tercera victoria de Australia en TODA la historia de la Copa del Mundo y primera sin encajar goles. Llevaba 7 encuentros sin ganar en mundiales (desde el triunfo a Serbia por 3-1 el 23.06.2010).
В последний раз австралийцы сумели обыграть соперника еще в 2010 году в ЮАР – сборную Сербии со счетом 3:1. Сухих же побед в истории команды еще не случалось – матч с Тунисом стал первым случаем.
2 - Australia have kept just their second clean sheet at the #FIFAWorldCup, and first in 15 games since a goalless draw with Chile in 1974. Daz. pic.twitter.com/vh8AoWecxc— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2022
Всего же на за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира австралийцы лишь однажды смогли не пропустить гол – в 1974 году сыграв вничью 0:0 с Чили. С тех пор они сыграли 15 матчей на различных ЧМ.
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