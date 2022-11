Австралия не пропустила на ЧМ впервые с 1974 года. Сборная обыграла Тунис 1:0

Во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре сыграли сборные Австралии и Туниса, первые победили со счетом 1:0. Таким образом, "соккерус" одержали лишь третью победу на чемпионатах мира в своей истории.

В последний раз австралийцы сумели обыграть соперника еще в 2010 году в ЮАР – сборную Сербии со счетом 3:1. Сухих же побед в истории команды еще не случалось – матч с Тунисом стал первым случаем.

2 - Australia have kept just their second clean sheet at the #FIFAWorldCup, and first in 15 games since a goalless draw with Chile in 1974. Daz. pic.twitter.com/vh8AoWecxc