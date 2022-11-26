 Австралия не пропустила на ЧМ впервые с 1974 года. Сборная обыграла Тунис 1:0 ᐉ UA-Футбол
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Австралия не пропустила на ЧМ впервые с 1974 года. Сборная обыграла Тунис 1:0

Чемпионат мира FIFA
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Третья победа команды в истории чемпионатов мира

Австралия не пропустила на ЧМ впервые с 1974 года. Сборная обыграла Тунис 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре сыграли сборные Австралии и Туниса, первые победили со счетом 1:0. Таким образом, "соккерус" одержали лишь третью победу на чемпионатах мира в своей истории.

В последний раз австралийцы сумели обыграть соперника еще в 2010 году в ЮАР – сборную Сербии со счетом 3:1. Сухих же побед в истории команды еще не случалось – матч с Тунисом стал первым случаем.

Всего же на за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира австралийцы лишь однажды смогли не пропустить гол – в 1974 году сыграв вничью 0:0 с Чили. С тех пор они сыграли 15 матчей на различных ЧМ.

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В статье: Тунис Национальная сборная Австралии Чемпионат мира 2022
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