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ЧМ. Польша – Саудовская Аравия 2:0. Левандовский и Щенсный тянут кадру на первое место

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Роберт забил первый гол на Мундиалях

ЧМ. Польша – Саудовская Аравия 2:0. Левандовский и Щенсный тянут кадру на первое место

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира-2022

Группа C, второй тур

"Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Так что все-таки проблема в Аргентине… Польша, не слишком организованно проведшая первый матч против Мексики, сегодня сыграла в свою контратакующую игру и заработала три очка. В то же время Саудовской Аравии не повезло. Даже когда "зеленые соколы" находили хороший момент для гола (тот же пенальти), то Щенсный выручал. Сегодня сыграл фактор голкипера соперников – против аргентинцев его не было.

Трудно давался полякам первый тайм. Саудиты завладели мячом и постоянно нагружали крепкие оборонительные редуты "кадры". Хороший шанс был у Канно, но Щенсный вытащил удар из-под перекладины. Подопечные Михневича в период с 15 по 19 минуту записали в свой пассив сразу три желтых – именно так нужно было сбивать атакующий темп саудитов, который они нанесли со старта. И им это удалось.

Во второй половине тайма и у поляков что-то начало выходить впереди. Сначала Белик головой во время углового пробил в створ, но попал в голову соперника, а на 39-й минуте оборона саудитов окончательно провалилась. После прострела с правого фланга мяч дошел до Левандовского, который обыграл вратаря в сторону лицевой линии и отдал прострел на Зелинского – полузащитник расстрелял ворота. Дважды подряд саудиты не закрыли свободных игроков в собственном вратарском: сначала Роберта, затем Петра.

Поток игры не изменился: все еще было небольшое преимущество саудитов. Но его достаточно было, чтобы арбитр назначил пенальти. Достаточно столь неоднозначный момент, но бразильский рефери после просмотра VAR дал шанс номинальным гостям сравнять счет. Однако Щенсный был против! Сначала Войцех потянул пенальти от Аль-Давсари, а потом еще и добивание в упор! На данный момент по эффектности эпизода на этом Мундиале может поспорить только гол Ришарлисона бисиклетой.

После перерыва Щенсный снова безумно выручил своих партнеров, ногами парировав буквально расстрельный удар Аль-Давсари. Салем аргентинцам забить смог, но ворота Войцеха для него стали заколдованными.

Польша еще лучше настроила свои выходы в контратаку. Настолько, что создала еще три убийственных момента. Два из них – удары Милика головой и Левандовского коленом – принял на себя каркас ворот, а вот на 82-й Роберт не имел права промахнуться. Аль-Малки потерял мяч у своих ворот, капитан поляков подобрал круглого и левой переиграл голкипера. Со слезами на глазах Левандовский празновал свой дебютный гол на Чемпионатах мира.

Благодаря этой победе Польша возглавила группу C. Вряд ли ее сможет кто-нибудь сдвинуть с вершины до конца этого тура, ведь это возможно только при победе Мексики над Аргентиной минимум в два мяча. Правда, впереди важный экзамен – как раз Аргентина. А у саудитов все еще есть неплохие шансы на плей-офф. Нужно зализать раны и готовиться к мексиканцам, которым “зеленые соколы” точно испортят нервы в третьем туре. Но хватит ли это для выхода в 1/8 финала?

Польша – Саудовская Аравия 2:0

Голы: Петр Зелинский 39, Роберт Левандовський 82

Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Болеахи, Аль-Брейк (Аль-Ганам 65) – Аль-Малки (Аль-Обуд 85) – Аль Наджеи (Аль-Абед 46 (Бахебри 90+5)) , Канно – Аль-Бурайкан, Аль-Шехри (Аль-Давсари 85)

Польша: Щенсный – Кеш, Глик, Кивер, Берешинский – Крыховяк, Белик – Зелинский (Каминский 63), Франковский – Левандовский, Милик (Пьонтек 72)

Предупреждения: Кивер 15, Кэш 16, Милик 19 – Аль-Малки 20, Аль-Амири 45+4

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В статье: Роберт Левандовский Польша Саудовская Аравия Петр Зелински Войцех Щенсны
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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
26.11.2022 в 18:05
Молодцы Кадра, никаких сентиментов. Сб. Польши как-бы должна проходить такого соперника - знать быть по сему. Но и саудиты норм, не просто покурить они здесь
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0
0
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Spokoyno (Київ)
26.11.2022 в 18:03
Саудіти думали, що судді та фарт дозволять хоч їм замість господарів катарців вийти із групи Та мабуть однієї біганини не вистачить. Поляки довели, що потрібно і майстерність мати
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0
0
MaximSK (Киев)
26.11.2022 в 17:13
У поляков очень организованная команда, очень хорошая оборона и вратарь, а в атаке есть Левандовский и Зелински, наверняка выйдут в 1/8, а могут и в 1/4 выйти. Рад за братьев поляков
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+3
0
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Барселиниуc (землянин)
26.11.2022 в 17:08
Да здравствует Роберт Левандовски, игрок Барселоны!
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.11.2022 в 17:18
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+1
0
Игорь84 (Киев)
26.11.2022 в 17:23
Да здравствует Роберт "8:2" Левандовский, правильнее так писать, всё же пока что он больше с этими временами ассоциируется, не?
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+1
-4
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Барселиниуc (землянин)
26.11.2022 в 17:36
Да здравствует Роберт "18+4 за Барсу" Левандовски. Сейчас он уже больше с этими временами ассоциируется.
+2
0

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