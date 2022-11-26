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С Мбаппе и Жиру в атаке. Франция и Дания огласили стартовые составы
Матч фаворитов группы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier
Сборные Франции и Дании огласили стартовые составы на предстоящую игру в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. У первых на данный момент три очка, у вторых – ноль.
Стартовый состав сборной Франции:
Уго Льорис – Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайот Упамекано, Тео Эрнандес – Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо – Усман Дембеле, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе
Стартовый состав сборной Дании:
Каспер Шмейхель – Йоахим Андерсен, Андреас Кристенсен, Виктор Нельссон – Расмус Кристенсен, Пьер-ЭмильХейбьерг, Кристиан Эриксен, Йоаким Мелье – Йеспер Линдстрем, Андреас Корнелиус, Миккель Дамсгор
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