 С Мбаппе и Жиру в атаке. Франция и Дания огласили стартовые составы ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. С Мбаппе и Жиру в атаке. Франция и Дания огласили стартовые составы
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Мбаппе и Жиру в атаке. Франция и Дания огласили стартовые составы

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Матч фаворитов группы

С Мбаппе и Жиру в атаке. Франция и Дания огласили стартовые составы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

UA-Футбол
Новина українською

Сборные Франции и Дании огласили стартовые составы на предстоящую игру в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. У первых на данный момент три очка, у вторых – ноль.

Стартовый состав сборной Франции:

Уго Льорис – Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайот Упамекано, Тео Эрнандес – Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо – Усман Дембеле, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе

Стартовый состав сборной Дании:

Каспер Шмейхель – Йоахим Андерсен, Андреас Кристенсен, Виктор Нельссон – Расмус Кристенсен, Пьер-ЭмильХейбьерг, Кристиан Эриксен, Йоаким Мелье – Йеспер Линдстрем, Андреас Корнелиус, Миккель Дамсгор

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Франции Национальная сборная Дании Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде