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Левандовски – в топ-10 бомбардиров сборных. Он сравнялся по голам с Пеле
Роберт забил свой 77 гол в матче против Саудовской Аравии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски сегодня забил в матче против команды Саудовской Аравии в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Сборная одержала победу со счетом 2:0.
Этот гол стал 77-м для Левандовски в карьере за национальную команду. Таким образом, он вошел в топ-10 бомбардиров сборных, сравнявшись с легендарным бразильцем Пеле. Выше Роберта только два европейца: Криштиану Роналду и Ференц Пушкаш.
Топ-10 бомбардиров сборных:
1) Криштиану Роналду – Португалия - 118
2) Али Даэи – Иран – 109
3) Лионель Месси – Аргентина - 92
4) Мохтар Дахари – Малайзия – 89
5) Ференц Пушкаш – Венгрия/Испания – 84
5) Сунил Четри – Индия – 84
7) Али Мабхут – ОАЭ – 80
8) Годфри Читалу – Замбия – 79
9) Хуссейн Саид – Ирак – 78
10) Пеле – Бразилия – 77
10) Роберт Левандовски – Польша - 77
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