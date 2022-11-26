Левандовски – в топ-10 бомбардиров сборных. Он сравнялся по голам с Пеле

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски сегодня забил в матче против команды Саудовской Аравии в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Сборная одержала победу со счетом 2:0.

Этот гол стал 77-м для Левандовски в карьере за национальную команду. Таким образом, он вошел в топ-10 бомбардиров сборных, сравнявшись с легендарным бразильцем Пеле. Выше Роберта только два европейца: Криштиану Роналду и Ференц Пушкаш.

Топ-10 бомбардиров сборных:

1) Криштиану Роналду – Португалия - 118

2) Али Даэи – Иран – 109

3) Лионель Месси – Аргентина - 92

4) Мохтар Дахари – Малайзия – 89

5) Ференц Пушкаш – Венгрия/Испания – 84

5) Сунил Четри – Индия – 84

7) Али Мабхут – ОАЭ – 80

8) Годфри Читалу – Замбия – 79

9) Хуссейн Саид – Ирак – 78

10) Пеле – Бразилия – 77

10) Роберт Левандовски – Польша - 77