 Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча и видео голов ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Поляки на вершине таблицы в группе с Месси

Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 сборная Польша уверенно обыграла национальную команду Саудовской Аравии. Счет в поединке в конце первого тайма открыл Петр Зелинский, а точку в матче поставил капитан поляков Роберт Левандовский - этот забитый мяч стал первым для форварда каталонской "Барселоны" на мундиалях. Благодаря этой победе, Польша возглавила группу C с 4-ма очками.

Чемпионат мира-2022

Группа C, второй тур

"Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Польша – Саудовская Аравия 2:0

Голы: Петр Зелинский 39, Роберт Левандовський 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Польша Саудовская Аравия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде