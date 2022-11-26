Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 сборная Польша уверенно обыграла национальную команду Саудовской Аравии. Счет в поединке в конце первого тайма открыл Петр Зелинский, а точку в матче поставил капитан поляков Роберт Левандовский - этот забитый мяч стал первым для форварда каталонской "Барселоны" на мундиалях. Благодаря этой победе, Польша возглавила группу C с 4-ма очками.

Чемпионат мира-2022

Группа C, второй тур

"Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Польша – Саудовская Аравия 2:0

Голы: Петр Зелинский 39, Роберт Левандовський 82