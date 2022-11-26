Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча и видео голов
Поляки на вершине таблицы в группе с Месси
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 сборная Польша уверенно обыграла национальную команду Саудовской Аравии. Счет в поединке в конце первого тайма открыл Петр Зелинский, а точку в матче поставил капитан поляков Роберт Левандовский - этот забитый мяч стал первым для форварда каталонской "Барселоны" на мундиалях. Благодаря этой победе, Польша возглавила группу C с 4-ма очками.
Чемпионат мира-2022
Группа C, второй тур
"Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)
Голы: Петр Зелинский 39, Роберт Левандовський 82
Популярное сейчас
- Польша захватила лидерство в группе C. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес
- Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо
- Игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото – это протест против запрета ФИФА на повязки OneLove
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО