Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бернардески: Я чемпион Европы и никогда не играл на ЧМ, это абсурд
Игрок Торонто считает, что 4 сборных-чемпиона конфедераций должны получать место на ЧМ автоматически
Фото: Playing for 90
Форвард "Торонто" из МЛС и сборной Италии Федерико Бернардески в интервью изданию La Gazzetta dello Sport рассказал о сожалениях о провале национальной команды в квалификации на ЧМ-2022:
"Это больно, потому что я думаю, что мы это заслужили, четыре страны-победителя различных континентальных турниров должны поехать туда по праву. Только подумать, что я чемпион Европы и никогда не играл на чемпионатах мира, это абсурд".
Также Бернардески высказался о скандале с запретом повязки OneLove на ЧМ в Катаре: "История учит, что для того, чтобы произошли изменения, нужно бороться. Когда дело доходит до гражданских прав, есть только одна сторона, на которой можно стоять — справедливости".
Популярное сейчас
- Франция - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Ингулец выбирается из опасной зоны, Динамо снова отпускает Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес
- Польша захватила лидерство в группе C. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО