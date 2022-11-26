Бернардески: Я чемпион Европы и никогда не играл на ЧМ, это абсурд

Форвард "Торонто" из МЛС и сборной Италии Федерико Бернардески в интервью изданию La Gazzetta dello Sport рассказал о сожалениях о провале национальной команды в квалификации на ЧМ-2022:

"Это больно, потому что я думаю, что мы это заслужили, четыре страны-победителя различных континентальных турниров должны поехать туда по праву. Только подумать, что я чемпион Европы и никогда не играл на чемпионатах мира, это абсурд".

Также Бернардески высказался о скандале с запретом повязки OneLove на ЧМ в Катаре: "История учит, что для того, чтобы произошли изменения, нужно бороться. Когда дело доходит до гражданских прав, есть только одна сторона, на которой можно стоять — справедливости".