Талибан инвестировал в строительство стадионов на ЧМ-2022 в Катаре

Британское издание The Telegraph провело расследование, по результатам которого обнаружили, что представители движения "Талибан" инвестировали в строительство спортивных объектов в Катаре, на которых сейчас проходит Чемпионат мира 2022 года.

По информации источника, талибы, вернувшие власть в Афганистане в 2021 году, предоставляли Катару оборудование для строительства стадионов. Большинство этих арен было построено специально под матчи мундиаля.

Как сообщает The Telegraph, представители исламистского движения предоставляли в аренду катарской стороне оборудование, за которое получали миллионы (в частности, некоторые члены "Талибана" зарабатывали до 10 тысяч фунтов в месяц).

Примечательно, что инвестированные деньги в ЧМ-2022 талибы получали во время переговоров о мирном урегулировании конфликта с США в Афганистане с участием ООН.