Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талибан инвестировал в строительство стадионов на ЧМ-2022 в Катаре
Деньги, которые получили за урегулирование конфликта с США в Афганистане
The Telegraph / Автор неизвестен
Британское издание The Telegraph провело расследование, по результатам которого обнаружили, что представители движения "Талибан" инвестировали в строительство спортивных объектов в Катаре, на которых сейчас проходит Чемпионат мира 2022 года.
По информации источника, талибы, вернувшие власть в Афганистане в 2021 году, предоставляли Катару оборудование для строительства стадионов. Большинство этих арен было построено специально под матчи мундиаля.
Как сообщает The Telegraph, представители исламистского движения предоставляли в аренду катарской стороне оборудование, за которое получали миллионы (в частности, некоторые члены "Талибана" зарабатывали до 10 тысяч фунтов в месяц).
Примечательно, что инвестированные деньги в ЧМ-2022 талибы получали во время переговоров о мирном урегулировании конфликта с США в Афганистане с участием ООН.
Популярное сейчас
- Ингулец выбирается из опасной зоны, Динамо снова отпускает Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Польша открыла счет голам на ЧМ. Пострадала Саудовская Аравия
- Динамо принимает харьковчан, экзамен для Месси. Расписание футбола на 26 - 27 ноября
- Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 22:38 Украинские Зеленский: После атаки уже вдвое сократили количество людей, у которых отключается электричество
- 22:18 Украинские МИД: Мы не видели доказательств, что в Польше упала украинская ракета
- 20:00 Украинские Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии: ЕС передаст Украине трансформаторы и генераторы