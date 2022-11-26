Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе открывает счет в матче против Дании. Ассист – у Тео Эрнандеса
Франция ведет 1:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил первый гол своей команды в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре против Дании. Ассист на нападающего на 61-й минуте сделал защитник Тео Эрнандес.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ингулец выбирается из опасной зоны, Динамо снова отпускает Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес
- Динамо принимает харьковчан, экзамен для Месси. Расписание футбола на 26 - 27 ноября
- Игроки сборной Германии закрыли рты на командном фото – это протест против запрета ФИФА на повязки OneLove
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн