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Мбаппе открывает счет в матче против Дании. Ассист – у Тео Эрнандеса

Чемпионат мира FIFA
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Франция ведет 1:0

Мбаппе открывает счет в матче против Дании. Ассист – у Тео Эрнандеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил первый гол своей команды в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре против Дании. Ассист на нападающего на 61-й минуте сделал защитник Тео Эрнандес.

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В статье: Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Национальная сборная Дании Чемпионат мира 2022
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