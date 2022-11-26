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Андреас Кристенсен сравнивает счет в матче. Франция 1:1 Дания
Ассист у Йоакима Андерсена
Фото: Reuters
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен забил гол в ворота Франции в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. На 68-й минуте на него сделал ассист другой защитник – Йоаким Андерсен.
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