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Левандовский - лучший игрок матча против Саудовской Аравии
Гол+ассист от Роберта
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 сборная Польша
Роберт Левандовский забил второй гол поляков в этом поединке. Форвард каталонской "Барселоны" отметился забитым мячем на 82-й минуте встречи. Этот гол стал для 34-летнего нападающего
Таким образом, Левандовский был признан лучшим игроком этого матча по версии FIFA.
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