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Левандовский - лучший игрок матча против Саудовской Аравии

Чемпионат мира FIFA
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Гол+ассист от Роберта

Левандовский - лучший игрок матча против Саудовской Аравии

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 сборная Польша уверенно обыграла национальную команду Саудовской Аравии.

Роберт Левандовский забил второй гол поляков в этом поединке. Форвард каталонской "Барселоны" отметился забитым мячем на 82-й минуте встречи. Этот гол стал для 34-летнего нападающего первым в рамках мундиалей. Также капитан поляков ассистировал на гол Зелинскому в первом тайме.

Таким образом, Левандовский был признан лучшим игроком этого матча по версии FIFA.

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В статье: Роберт Левандовский Польша Саудовская Аравия
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