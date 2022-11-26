Левандовский - лучший игрок матча против Саудовской Аравии

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира 2022 сборная Польша уверенно обыграла национальную команду Саудовской Аравии.

Роберт Левандовский забил второй гол поляков в этом поединке. Форвард каталонской "Барселоны" отметился забитым мячем на 82-й минуте встречи. Этот гол стал для 34-летнего нападающего первым в рамках мундиалей . Также капитан поляков ассистировал на гол Зелинскому в первом тайме.

Таким образом, Левандовский был признан лучшим игроком этого матча по версии FIFA.