ЧМ. Франция - Дания 2:1. Мбаппе вместо Бензема

Чемпионат Мира-2022. Группа D. Второй тур

Доха. "Стадиум 974"

: Мбаппе 61, 86 - А. Кристенсен 68

: Льорис, Кунде, Варан (Конате 75), Упамекано, Т. Эрнандес, Чуамени, Рабио, Гризманн (Фофана 90+3), Дембеле (Коман 75), Жиру (Тюрам 63), Мбаппе

: Шмейхель, Р. Кристенсен (Ба 90+3), Андерсен, Нильссен, А. Кристенсен, Меле, Хойбьерг, Эриксен, Дамсгор (Дольберг 73), Линдстрем (Норгор 85), Корнелиус (Брайтвайт 46)

: Кунде 43 - А. Кристенсен 20, Корнелиус 43

: Шимон Марциняк (Польша)

По победам в официальных очных матчах до отчётного Дания опережала Францию - 4:3. В том числе выиграла у нее оба в Лиге Наций в этом году. Потому "Ле Бле" ожидаемо говорили о ней с уважением. И настраивались. Капитан Уго Льорис говорил, что на этого соперника особый настрой, особая мотивация. Кроме того, хотелось подтвердить 4:1 над Австралией, а не сыграть как Англия и Нидерланды.

По владению мячом первый тайм выиграла Дания, но по ударам по воротам она проиграла со счетом 2:13, и это лучше отражало картину игры. Французы играли хорошо, быстро, организовывали немало опасных атак. Прежде всего - через фланги. Не хватало им присутствия, остроты в центральной зоне атаки, а более всего - качества ударов и последних пасов.

Варан замкнул угловой мимо Шмейхеля, которого подстраховал выбиванием с линии Меле. Рабио замыкал навес головой, и Шмейхель вытащил. Гризманн и Жиру разыграли, первый пробивал с крайне острого угла - Каспер отбил ногой, даже не падая. Дембеле прорвался справа, отдал чуть назад Мбаппе, а тот пробил выше с удобной позиции.

Во втором тайме у "Ле Бле" ещё и начало получаться выманивать соперника вперёд, забрасывать ему за спину и быстро контратаковать. И вот это уже принесло реальные дивиденды. Мбаппе прорвался, но пробил прямо по центру и на удобной для Шмейхеля высоте. Гризманн получил длинный пас, обошел защитника, но с 14-ти метров пробил в Космос. Эрнандес и Мбаппе разыграли на левом фланге, Килиан бросил в прорыв, Тео вернул чуть назад в центр под чёткий удар.

Датчане попытались ответить, провели серию атак, подали серию угловых. Один из них Андерсен переправил головой, а Андреас Кристенсен, другой центральный защитник, замкнул головой. Более того - они могли выйти вперёд. Линдстрем замыкал прострел, и Льорису пришлось тащить, а защитнику - выбивать перед Брайтвайтом. Французы же ответили лишь неудачным ударом Рабио ножницами, штурм не могли устроить. Казалось, все катится к ничьей.

И вот тогда на сцену вышел Мбаппе. Вновь завершив в стиле лучших форвардов. Например, своего соотечественника Карима Бензема, покинувшего турнир из-за травмы. Вновь длинный заброс, Гризманн на правом фланге выдержал паузу, навесил, а Килиан опередил защитника во вратарской и занёс мяч в ворота практически бедром.

Франция не повторила ошибки Англии. Не заснула, не впала в эйфорию, отыграла солидно, хорошо, с желанием. До последнего. Как результат - добыла заслуженную победу над соперником, которого не переигрывала в четырех предыдущих официальных матчах. Она стала первой на турнире, кто обеспечил себе выход в 1/8 финала. Дания же поборолась, но, как и в первом туре, видно, что она не в форме. Ей нужна теперь победа над Австралией, да и не факт, что ее хватит.