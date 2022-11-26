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Франция обыгрывает Данию 2:1 и выходит в плей-офф ЧМ. Видео-обзор матча
Мбаппе сделал победный дубль
Фото: Getty Images
Сборная Франции провела сильный первый тайм против Дании – команда нанесла 13 ударов против всего двух у соперника. Однако, несмотря на огромное превосходство в моментах и xG, французы так и не сумели забить.
Во втором же тайме команда начала больше играть на Мбаппе: в первой половине игры у него 2 из 13 ударов команды, во второй – 4 из 8. Килиану же удалось превратить моменты в голы и оформить дубль. Дания же забила гол со своего единственного действительно опасного момента за весь матч и заслуженно проиграла.
Чемпионат мира, второй тур, группа D. Доха, “Стэдиум 974”
Франция – Дания 2:1
Голы: Мбаппе, 61, 86 – Кристенсен, 68
Франция:
Уго Льорис – Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайот Упамекано, Тео Эрнандес – Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо – Усман Дембеле, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе
Дания:
Каспер Шмейхель – Йоахим Андерсен, Андреас Кристенсен, Виктор Нельссон – Расмус Кристенсен, Пьер-ЭмильХейбьерг, Кристиан Эриксен, Йоаким Мелье – Йеспер Линдстрем, Андреас Корнелиус, Миккель Дамсгор
Предупреждения: Кунде, 43 – Кристенсен, 20; Корнелиус, 23.
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