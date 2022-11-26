Каждый сам за себя. Аргентина – Мексика 2:0

Прокрольте сразу вниз страницы и просмотрите состав Аргентины. Много ли вы имен из него не знаете? Это главный фактор, почему "альбиселесте" называли чуть ли не главными фаворитами текущего Чемпионата мира. Пусть на этом Мундиале есть и более заряженные звездами сборные (Бразилия, Франция), но аргентинцы с таким подбором исполнителей однозначно должны играть в полуфинале. Но что мы видим уже вторую игру подряд? Муки. На этот ЧМ подопечные Лионеля Скалони залетели с бодрым первым таймом против Саудовской Аравии, однако перед тем, как мы будем говорить об успешных 45 минутах, откройте эту страницу и посмотрите на место аравийцев в рейтинге ФИФА. Даже депрессивная Аргентина поначалу не имела проблем с таким оппонентом, но умудрилась их найти после перерыва.

Матч с Мексикой стал продолжением аравийского ужаса. Тотальный контроль мяча, иногда доходивший даже до 70 процентов, и абсолютное отсутствие идей в атаке. Имея в атаке Месси и Лаутаро Мартинеса, имея в середине поля ди Марию, Папу Гомеса и Дибалу (последних двух в запасе) команда не имела идей больше, чем среднестатистический клуб УПЛ: подачи или стандарты, с которых выполнялись подачи.

Мексиканцы на фоне такого соперника выглядели впереди быстрее и лучше знали, что делать. Другое дело, что представитель Северной Америки этим не пользовался и относился к своему сопернику с большим уважением, чем это требовалось. Поэтому за первый тайм опасность была только однажды: Лосано подавал с левого края, но все пролетели мимо мяча. У Аргентины не было и того: один удар в створ ворот, который даже не отложился в голове. А вот попадание мексиканцев было гораздо более акцентированным - Вега здорово пробивал под перекладину со штрафного, но один из трех Мартинесов в составе "альбиселесте" в красивом прыжке вытащил.

Любой игрок этой Аргентины способен создать угрозу сам. Однако футбол – командный вид спорта. А когда дело доходит до передачи даже на ближнего, то вся магия от игры коллектива превращается в тыкву. Поэтому Лионель Скалони в перерыве, похоже, посоветовал своим подопечным просто каждому решать проблему на своей позиции самостоятельно, а не ища партнера. Этот авантюризм не имел никакого шанса на успех: после перерыва в "альбиселесте" не было даже подходов к штрафному мексиканцев. Однако, на удивление, сработало: защита "эль триколор" потеряла перед штрафной площадкой Месси, который сразу пробил в правый нижний угол.

Игра открылась, ведь теперь мексиканцам было необходимо забивать. Поэтому теперь Аргентина получала пространство на чужой половине и должна была закрывать игру досрочно. Сначала подводила реализация и уже легендарная игра в пас, но все же забили: Фернандес здорово с левого края штрафной положил в правую девятку.

Вся нынешняя Аргентина показательна одним эпизодом: сразу после гола Лионель Скалони стал перестраивать игру своей команды в защитную модель. И это при контроле мяча в течение часа игры против Мексики и в том случае, когда нужно подальше держать соперника от своих ворот.

Гарет Саутгейт в похожей манере год назад затянул Англию в финал Евро. Похоже, в таком же ключе к решающему матчу хочет доползти и Аргентина. Но для этого еще необходимо выйти из группы: это задача до сих пор под большим вопросом.

Чемпионат Мира Группа С. 2-й тур

Аргентина - Мексика 2:0

Гол: Месси 64, Фернандес 87

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Акунья, Лисандро Мартинес, Отаменди, Монтьель (Молина 63) – Макаллистер (Паласиос 69), Родригес (Фернандес 57), де Пауль, ди Мария (Ромеро 69) – Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес 63), Месси.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кэвин Альварес (Хименес 66) – Чавес, Гвардадо (Гутьеррес 41), Эррера – Вега (Антуна 66), Лосано (Альварадо 73).

Предупреждения: Монтьель 43 - Араухо 22, Гутьеррес 50, Эррера 66, Альварадо 90