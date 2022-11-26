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У Антони симптомы гриппа. Бразилец пропустил уже две тренировки сборной подряд

Чемпионат мира FIFA
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Сообщается, что он не изолирован

У Антони симптомы гриппа. Бразилец пропустил уже две тренировки сборной подряд

Фото: Planet Football

UA-Футбол
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Нападающий сборной Бразилии Антони пропустил уже две закрытых тренировки команды подряд. Как сообщает издание Globo Esporte, у вингера возникли проблемы со здоровьем.

По информации медиа, у Антони плохое самочувствие и рвота. Также у него наблюдаются симптомы заболевания гриппом. Он постоянно находится в отеле, где живет сборная Бразилии. Согласно изданию, он не изолирован от команды.

Антони принял участие в матче против сборной Сербии в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Он вышел на замену вместо Неймара на 80-й минуте. Бразилия победила со счетом 2:0.

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В статье: Национальная сборная Бразилии Чемпионат мира 2022 Антони
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