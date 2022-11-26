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Дешам: Дания доказала, что входит в число хороших команд, но мы добились идеального результата
Тренер гордится своими подопечными
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после матча с Данией (2:1) на ЧМ-2022:
"В нашей игре было много интересных вещей, хотя нам немного не везло. Но я хочу поздравить игроков за матч в целом.
Мы пропустили в результате стандартного положения – в этом аспекте датчане очень сильны. Но и мы доставили им неприятности таким же образом.
Победа над этой сильной командой, которую часто недооценивают, кажется мне логичной. Дания доказала, что входит в число хороших команд, но мы добились идеального результата и набрали 6 очков за два матча, обеспечив себе выход в плей-офф.
Мы ценим то, что до следующей игры еще четыре дня, это успокаивает. У нас отличные шансы занять первое место в группе, учитывая разницу голов.
Мы решили первую задачу в сильной, крепкой группе", – сказал Дешам.
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