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Криштиану Роналду получил предложение из Саудовской Аравии на 225 млн долларов

Чемпионат мира FIFA
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Португалец может получать по 75 млн в год

Криштиану Роналду получил предложение из Саудовской Аравии на 225 млн долларов

Фото: Football Espana

UA-Футбол
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Португальский нападающий Криштиану Роналду получает различные предложения после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед". Как сообщает издание CBS Sports, среди заинтересованных клубов – "Аль-Насср" из Саудовской Аравии.

Согласно информации медиа, руководство команды предложило Роналду трехлетний контракт на сумму 225 миллионов долларов. Таким образом, Криштиану может получать по 75 млн за год игры за "Аль-Насср".

Также сообщается, что действие контракта начнется лишь только предстоящим летом. Поэтому переговоры, хоть и находятся на продвинутом этапе, происходят неспешно. В случае согласия Роналду, сделка будет закрыта быстро.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Национальная сборная Португалии
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