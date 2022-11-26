Криштиану Роналду получил предложение из Саудовской Аравии на 225 млн долларов

Португальский нападающий Криштиану Роналду получает различные предложения после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед". Как сообщает издание CBS Sports, среди заинтересованных клубов – "Аль-Насср" из Саудовской Аравии.

Согласно информации медиа, руководство команды предложило Роналду трехлетний контракт на сумму 225 миллионов долларов. Таким образом, Криштиану может получать по 75 млн за год игры за "Аль-Насср".

Также сообщается, что действие контракта начнется лишь только предстоящим летом. Поэтому переговоры, хоть и находятся на продвинутом этапе, происходят неспешно. В случае согласия Роналду, сделка будет закрыта быстро.