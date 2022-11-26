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Месси оформляет 1+1. Аргентина 2:0 Мексика

Чемпионат мира FIFA
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Гол забил Энцо Фернандес

Месси оформляет 1+1. Аргентина 2:0 Мексика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

21-летний полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес забил с ассиста Лионеля Месси второй гол Аргентины в матче против сборной Мексики. У Месси теперь два гола и один голевой пас на ЧМ в Катаре.

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В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Мексики Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
26.11.2022 в 23:03
Ну такое, вымучили конечно, но непонятно, за какие качества Аргентину записали в фавориты многие эксперты. Из группы выйдут, поляки тоже никакие и сегодня победы с саудами не заслуживали. Но дальше таких слабых соперников у Аргентины уже не будет. Месси и Ди Марие не хватает молодости, многим другим игрокам опыта, а Лаутаро не хватает Лукаку (Джеко). Пока что есть ряд команд, которые выглядят куда сильнее
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