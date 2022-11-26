Месси оформляет 1+1. Аргентина 2:0 Мексика

Ну такое, вымучили конечно, но непонятно, за какие качества Аргентину записали в фавориты многие эксперты. Из группы выйдут, поляки тоже никакие и сегодня победы с саудами не заслуживали. Но дальше таких слабых соперников у Аргентины уже не будет. Месси и Ди Марие не хватает молодости, многим другим игрокам опыта, а Лаутаро не хватает Лукаку (Джеко). Пока что есть ряд команд, которые выглядят куда сильнее