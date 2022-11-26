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Месси оформляет 1+1. Аргентина 2:0 Мексика
Гол забил Энцо Фернандес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
21-летний полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес забил с ассиста Лионеля Месси второй гол Аргентины в матче против сборной Мексики. У Месси теперь два гола и один голевой пас на ЧМ в Катаре.
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
26.11.2022 в 23:03
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