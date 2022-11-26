Юлманд: Франция заслужила победу В футболе все зависит от деталей

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал поражение от Франции (1:2) во 2-м туре ЧМ-2022.

"Детали. В футболе все зависит от деталей. Франция заслужила победу, но это была почти равная игра.

1 гол в 2 матчах? Мы не смогли забить Туниса, хотя были очень близки. Был шанс у Брейтвейта, хорошо двигался Дольберг, имел свой момент Корнелиус. Мне нравятся мои форварды. Они покажут, чего стоят.

Мы забили 18 голов в 2021 году, по которым заметно, что наши мячи приходят от разных игроков. У нас отличная команда, отличные атакующие футболисты.

Увидим, что произойдет в матче с Австралией. Всегда есть надежда", – сказал Юлманд.