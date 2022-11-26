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Юлманд: Франция заслужила победу В футболе все зависит от деталей

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Коуч датчан поделился впечатлениями о сегодняшней игре

Юлманд: Франция заслужила победу В футболе все зависит от деталей

Getty Images

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Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал поражение от Франции (1:2) во 2-м туре ЧМ-2022.

"Детали. В футболе все зависит от деталей. Франция заслужила победу, но это была почти равная игра.

1 гол в 2 матчах? Мы не смогли забить Туниса, хотя были очень близки. Был шанс у Брейтвейта, хорошо двигался Дольберг, имел свой момент Корнелиус. Мне нравятся мои форварды. Они покажут, чего стоят.

Мы забили 18 голов в 2021 году, по которым заметно, что наши мячи приходят от разных игроков. У нас отличная команда, отличные атакующие футболисты.

Увидим, что произойдет в матче с Австралией. Всегда есть надежда", – сказал Юлманд.

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В статье: Каспер Хьюлманд Национальная сборная Франции Национальная сборная Дании Национальная сборная Австралии
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Источник:
L`Equipe

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