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Юлманд: Франция заслужила победу В футболе все зависит от деталей
Коуч датчан поделился впечатлениями о сегодняшней игре
Getty Images
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал поражение от Франции (1:2) во 2-м туре ЧМ-2022.
"Детали. В футболе все зависит от деталей. Франция заслужила победу, но это была почти равная игра.
1 гол в 2 матчах? Мы не смогли забить Туниса, хотя были очень близки. Был шанс у Брейтвейта, хорошо двигался Дольберг, имел свой момент Корнелиус. Мне нравятся мои форварды. Они покажут, чего стоят.
Мы забили 18 голов в 2021 году, по которым заметно, что наши мячи приходят от разных игроков. У нас отличная команда, отличные атакующие футболисты.
Увидим, что произойдет в матче с Австралией. Всегда есть надежда", – сказал Юлманд.
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