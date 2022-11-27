Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей воскресенья до 12:00

Вчера мы узнали первую команду, которая сыграет в 1/8 финала Чемпионата мира: Франция досрочно оформила выход в следующий этап турнира. Первые же результаты нашего Конкурса прогноза, проводимого UA-Футболом и VBET, будут объявлены в понедельник. Кстати, напомним, что таблицу результатов нашего Конкурса можно найти в Google Таблице здесь – ищите себя, проверяйте результаты и вскоре мы добавим к таблице матчи второго этапа. Если остались вопросы по результатам, пишите на почту, и мы попытаемся вместе найти на них ответы, - al.ryzhenko@ukr.net.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 8

12:00 Япония – Коста-Рика

15:00 Бельгия – Марокко

18:00 Хорватия – Канада

21:00 Испания – Германия

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