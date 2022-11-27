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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей воскресенья до 12:00
Впереди восьмой игровой день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера мы узнали первую команду, которая сыграет в 1/8 финала Чемпионата мира: Франция досрочно оформила выход в следующий этап турнира. Первые же результаты нашего Конкурса прогноза, проводимого UA-Футболом и VBET, будут объявлены в понедельник. Кстати, напомним, что таблицу результатов нашего Конкурса можно найти в Google Таблице
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
12:00 Япония – Коста-Рика
15:00 Бельгия – Марокко
18:00 Хорватия – Канада
21:00 Испания – Германия
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
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