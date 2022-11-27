 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей воскресенья до 12:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей воскресенья до 12:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Впереди восьмой игровой день

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей воскресенья до 12:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера мы узнали первую команду, которая сыграет в 1/8 финала Чемпионата мира: Франция досрочно оформила выход в следующий этап турнира. Первые же результаты нашего Конкурса прогноза, проводимого UA-Футболом и VBET, будут объявлены в понедельник. Кстати, напомним, что таблицу результатов нашего Конкурса можно найти в Google Таблице здесь – ищите себя, проверяйте результаты и вскоре мы добавим к таблице матчи второго этапа. Если остались вопросы по результатам, пишите на почту, и мы попытаемся вместе найти на них ответы, - al.ryzhenko@ukr.net.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 8

12:00 Япония – Коста-Рика
15:00 Бельгия – Марокко
18:00 Хорватия – Канада
21:00 Испания – Германия

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (6)
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Heraclitus (Kyiv)
27.11.2022 в 00:49
Япония – Коста-Рика 2:0, Бельгия – Марокко 1:0, Хорватия – Канада 1:0, Испания – Германия 2:2
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ТОПетрович (Ніжин)
27.11.2022 в 00:40
Японія - Коста-Рика 2:0Бельгія - Марокко 2:0 Хорватія - Канада 2:1Іспанія - Німеччина 1:2
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0
0
Vanchester_99 (Кашперивка)
27.11.2022 в 00:33
12:00 Японія - Коста-Рика 1-015:00 Бельгія - Марокко 2-018:00 Хорватія - Канада 1-021:00 Іспанія - Німеччина 3-2
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0
0
Malioha (Одесса)
27.11.2022 в 00:31
Японія - Коста-Рика 2:0, Бельгія - Марокко 2:1, Хорватія - Канада 1:0, Іспанія - Німеччина 2:1
Ответить
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0
sweeet4 (Львов)
27.11.2022 в 00:25
Японія - Коста-Рика 2:2, Бельгія - Марокко 2:0, Хорватія - Канада 2:0, Іспанія - Німеччина 3:1
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0
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avatar
Parsley (Dnipro)
27.11.2022 в 00:20
Японія - Коста-Рика 1:0, Бельгія - Марокко 2:0, Хорватія - Канада 1:0, Іспанія - Німеччина 2:1
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