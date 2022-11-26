 Месси повторил рекорд Марадоны по матчам за Аргентину на ЧМ ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси повторил рекорд Марадоны по матчам за Аргентину на ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси повторил рекорд Марадоны по матчам за Аргентину на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Лионель близок к еще одному достижению

Месси повторил рекорд Марадоны по матчам за Аргентину на ЧМ

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси повторил рекорд сборной Аргентины по матчам на Чемпионатах мира.

Как известно, форвард вышел в стартовом составе на игру ЧМ-2022 с Мексикой (2:0).

Это 21-й поединок Месси на чемпионатах мира. Он догнал Диего Марадону, больше которого на ЧМ за Аргентину не сыграл никто. Лионель выступает на пятом турнире подряд – начиная с 2006 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Диего Марадона Национальная сборная Аргентины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде