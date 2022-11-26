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Месси повторил рекорд Марадоны по матчам за Аргентину на ЧМ
Лионель близок к еще одному достижению
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси повторил рекорд сборной Аргентины по матчам на Чемпионатах мира.
Как известно, форвард вышел в стартовом составе на игру ЧМ-2022 с Мексикой (2:0).
Это 21-й поединок Месси на чемпионатах мира. Он догнал Диего Марадону, больше которого на ЧМ за Аргентину не сыграл никто. Лионель выступает на пятом турнире подряд – начиная с 2006 года.
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Источник:Opta
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