Месси после победы над Мексикой: Впереди у нас каждый матч – как финал

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Мексики со счетом 2:1 во втором туре группового этапа ЧМ в Катаре. Нападающий поучаствовал в обоих голах своей команды: он забил и отдал ассист на Энцо Фернандеса.

"Мы не можем сдаваться сейчас. Впереди у нас каждый матч – как финал. Мы не можем ошибаться. Мы знали, какой будет реакция людей [на поражение от Саудовской Аравии]. Я думаю, мы справились. Мы вместе уже долгое время".

???????? Leo Messi: “We can't give up now. We have all the finals to play, we can't make mistakes. We knew that the response to the people would be like this, I think we complied, we've been together for a long time hand.” pic.twitter.com/QXNm2o4uqn — All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) November 26, 2022

На данный момент у Месси уже два гола и ассист в двух матчах турнира. Всего же он сыграл с Аргентиной 21 матч на чемпионатах мира и забил 8 голов. Лионелю удалось повторить результат Диего Марадоны.