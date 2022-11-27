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Месси после победы над Мексикой: Впереди у нас каждый матч – как финал

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Лидер сборной Аргентины забил гол и отдал ассист в последнем матче

Месси после победы над Мексикой: Впереди у нас каждый матч – как финал

Фото: Getty Images

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Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Мексики со счетом 2:1 во втором туре группового этапа ЧМ в Катаре. Нападающий поучаствовал в обоих голах своей команды: он забил и отдал ассист на Энцо Фернандеса.

"Мы не можем сдаваться сейчас. Впереди у нас каждый матч – как финал. Мы не можем ошибаться. Мы знали, какой будет реакция людей [на поражение от Саудовской Аравии]. Я думаю, мы справились. Мы вместе уже долгое время".

На данный момент у Месси уже два гола и ассист в двух матчах турнира. Всего же он сыграл с Аргентиной 21 матч на чемпионатах мира и забил 8 голов. Лионелю удалось повторить результат Диего Марадоны.

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В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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