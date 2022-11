Месси после победы над Мексикой: Впереди у нас каждый матч – как финал

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Мексики со счетом 2:1 во втором туре группового этапа ЧМ в Катаре. Нападающий поучаствовал в обоих голах своей команды: он забил и отдал ассист на Энцо Фернандеса.

Leo Messi: "We can't give up now. We have all the finals to play, we can't make mistakes. We knew that the response to the people would be like this, I think we complied, we've been together for a long time hand."