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Шевченко поздравил Левандовского с первым голом на Чемпионате мира - ВИДЕО
Роберт закрыл гештальт
Robert Lewandowski
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко через соцсети обратился к легенде польского футбола – Роберту Левандовскому.
Экс-тренер сине-желтых написал в сториз на английском языке: «Поздравляю с голом и победой» и отметил профиль Роберта Левандовского.
Напомним, что в субботу, 26 ноября, Польша победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0. Роберт Левандовский сначала ассистировал Зелинскому, затем забил сам. Этот гол стал для бомбардира первым в финальных частях чемпионатов мира.
Шевченко ранее передавал Левандовскому капитанскую повязку в цветах украинского флага. Роберт играет в другой, но подарок от Шевы находится в лагере польской команды.
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