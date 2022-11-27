Шевченко поздравил Левандовского с первым голом на Чемпионате мира - ВИДЕО

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко через соцсети обратился к легенде польского футбола – Роберту Левандовскому.

Экс-тренер сине-желтых написал в сториз на английском языке: «Поздравляю с голом и победой» и отметил профиль Роберта Левандовского.

Напомним, что в субботу, 26 ноября, Польша победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0. Роберт Левандовский сначала ассистировал Зелинскому, затем забил сам. Этот гол стал для бомбардира первым в финальных частях чемпионатов мира.

Шевченко ранее передавал Левандовскому капитанскую повязку в цветах украинского флага. Роберт играет в другой, но подарок от Шевы находится в лагере польской команды.