 Шевченко поздравил Левандовского с первым голом на Чемпионате мира - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Шевченко поздравил Левандовского с первым голом на Чемпионате мира - ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Роберт закрыл гештальт

Шевченко поздравил Левандовского с первым голом на Чемпионате мира - ВИДЕО

Robert Lewandowski

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко через соцсети обратился к легенде польского футбола – Роберту Левандовскому.

Экс-тренер сине-желтых написал в сториз на английском языке: «Поздравляю с голом и победой» и отметил профиль Роберта Левандовского.

Шевченко поздравил Левандовского с первым голом на Чемпионате мира - ВИДЕО - изображение 1

Напомним, что в субботу, 26 ноября, Польша победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0. Роберт Левандовский сначала ассистировал Зелинскому, затем забил сам. Этот гол стал для бомбардира первым в финальных частях чемпионатов мира.

Шевченко ранее передавал Левандовскому капитанскую повязку в цветах украинского флага. Роберт играет в другой, но подарок от Шевы находится в лагере польской команды.

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В статье: Андрей Шевченко Роберт Левандовский ЧМ-2022
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