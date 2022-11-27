Месси поставил рекорд по забитым голам за сборную Аргентины в календарном году

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 13-й гол за свою национальную команду в 2022 году.

Напомним, вчера 35-летний нападающий поразил ворота Мексики (2:0) во 2-м туре Чемпионата мира, а также сделал ассист.

Это лучший результат для форварда по голам за календарный год за сборную Аргентины – в 2012-м Лео забил 12 голов за команду. При этом на ЧМ-2022 у Месси 2 мяча в 2 матчах.