 Месси поставил рекорд по забитым голам за сборную Аргентины в календарном году ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси поставил рекорд по забитым голам за сборную Аргентины в календарном году
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси поставил рекорд по забитым голам за сборную Аргентины в календарном году

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Лионель имеет серьезное достижение

Месси поставил рекорд по забитым голам за сборную Аргентины в календарном году

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 13-й гол за свою национальную команду в 2022 году.

Напомним, вчера 35-летний нападающий поразил ворота Мексики (2:0) во 2-м туре Чемпионата мира, а также сделал ассист.

Это лучший результат для форварда по голам за календарный год за сборную Аргентины – в 2012-м Лео забил 12 голов за команду. При этом на ЧМ-2022 у Месси 2 мяча в 2 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Мексика
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде