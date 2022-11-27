Бельгия – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Бельгия – один из фаворитов турнира, однако в первом туре эта сборная не показала поразительного футбола. Возможно, европейцы просто постепенно набирают темп. Так ли это, покажет матч против сборной Марокко, сумевшей остановить Хорватию в первом раунде.

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Матч второго тура в группе F состоится в воскресенье, 27.11.2022, в 15.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, второй тур, группа F

27 ноября 2022. Доха, “Аль-Тумама”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол