 Хорватия - Канада: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Хорватия – Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Хорватия - Канада: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Хорватия – Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Afp/Автор - MATTHEW MIRABELLI

UA-Футбол
Новина українською

Канада проиграла в первом туре, но показала добротный футбол. Можно не сомневаться, что эта сборная сразится и с Хорватией. Финалисту 2018 года очень нужна победа, ведь в первом туре не удалось одолеть Марокко. Так что матч будет горячим.

Матч другого туру у групі F відбудеться у неділю, 27.11.2022, о 18:00. Пряму онлайн відеотрансляцію матчу забезпечить платформа MEGOGO (за підпискою "Максимальна" та "Спорт"). Також чемпіонат світу можна дивитися на регіональних телеканалах суспільного (Суспілье: Київ, Суспільне: Чернівці тощо).

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В статье: Хорватия Марокко
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