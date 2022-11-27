Хорватия – Канада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Канада проиграла в первом туре, но показала добротный футбол. Можно не сомневаться, что эта сборная сразится и с Хорватией. Финалисту 2018 года очень нужна победа, ведь в первом туре не удалось одолеть Марокко. Так что матч будет горячим.

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Матч другого туру у групі F відбудеться у неділю, 27.11.2022, о 18:00. Пряму онлайн відеотрансляцію матчу забезпечить платформа MEGOGO (за підпискою "Максимальна" та "Спорт"). Також чемпіонат світу можна дивитися на регіональних телеканалах суспільного (Суспілье: Київ, Суспільне: Чернівці тощо).