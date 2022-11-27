Испания – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Один из самых интересных и статусных матчей всего группового раунда. Сойдутся две топ-сборные. Да еще какой контекст: Германия проиграла в первом туре, поэтому даже ничья с Испанией Бундестим не удовлетворит.

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Матч второго тура в группе F состоится в воскресенье, 27.11.2022, в 15.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).