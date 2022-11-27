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Матч между Аргентиной и Мексикой установил рекорд по посещениям на ЧМ за последние 28 лет

Чемпионат мира FIFA
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Неожиданно

Матч между Аргентиной и Мексикой установил рекорд по посещениям на ЧМ за последние 28 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Поединок второго тура группового этапа Чемпионата мира между Аргентиной и Мексикой посетило 88 966 зрителей. Как сообщает пресс-служба ФИФА, это число является рекордом за последние 28 лет на Мундиалях.

В финале ЧМ-1994 между Бразилией и Италией (0:0, пен. 3:2) и стадионе Роулз-Булз (Пасадина, Калифорния) на трибунах одновременно были 94 194 зрителей. С того момента лучшим результатом стал как раз вчерашний поединок между аргентинцами и мексиканцами.

Отметим, что встреча "альбиселесте" и "трехцветных" проходила на стадионе "Лусаил Айконик" в городе Лусаил, соседствующем с столицей Катара Дохой. Эта арена вчера была заполнена под заявку, согласно официальным данным. Кстати, именно она является самым большим стадионом Катара и здесь состоится финал Чемпионата мира.

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Источник:
FIFA

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