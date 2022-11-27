Рой Кин: Месси делал то, что присуще всем великим игрокам. Все решает техника, шикарное завершение

Футбольный эксперт и легенда "Ман Юнайтед" Рой Кин оценил игру Лионеля Месси в матче ЧМ-2022 с Мексикой (2:0):

"Он делал то, что присуще всем великим игрокам. Все решают эпизоды: его техника, шикарное завершение. Незаурядная в целом игра. Два гола в двух матчах – на таких футболистах нельзя ставить крест.

Нужно отдать должное Аргентине, они перевернули игру и смогли победить благодаря мастерству. Сегодня они будут чувствовать себя гораздо лучше", – сказал Кин.