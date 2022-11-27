Матч между Аргентиной и Мексикой установил антирекорд по количеству ударов на Мундиалях по ЧМ-1966

Во вчерашнем поединке между Аргентиной и Мексикой команды за чуть больше 100 минут игрового времени нанесли на двоих девять ударов.

Такая цифра является самым плохим показателем в матчах Мундиалей с 1966 года. Отметим, что именно тогда начала вестись такая статистика.

9 - There were only 9 shots in this Argentina-Mexico, the worst tally in a World Cup game since 1966 (when data is available). Locked. #ARGMEX pic.twitter.com/zaaZcEnezf — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2022

Во встрече между "альбиселесте" и "трехцветными" количество ударов было больше у Аргентины (5:4). Собственно, и итоговый счет на табло был в пользу Месси и компании – 2:0.

Добавим, что аргентинцы в матче первого тура против Саудовской Аравии нанесли 14 выстрелов, а мексиканцы против Польши – 13.

Кстати, Мексика является единственной командой, которая не забивала на ЧМ-2022 после двух сыгранных туров. Также отметим, что "трехцветные" впервые за 60 лет не отличились в двух стартовых раундах Мундиаля.

После двух раундов Мундиаля в Катаре "альбиселесте" идут на втором месте группы C с тремя очками, а мексиканцы замыкают турнирную таблицу с одним зачетным пунктом.