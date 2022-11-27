 Матч между Аргентиной и Мексикой установил антирекорд по количеству ударов на Мундиалях по ЧМ-1966 ᐉ UA-Футбол
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Матч между Аргентиной и Мексикой установил антирекорд по количеству ударов на Мундиалях по ЧМ-1966

Чемпионат мира FIFA
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За всю историю подсчетов

Матч между Аргентиной и Мексикой установил антирекорд по количеству ударов на Мундиалях по ЧМ-1966

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке между Аргентиной и Мексикой команды за чуть больше 100 минут игрового времени нанесли на двоих девять ударов.

Такая цифра является самым плохим показателем в матчах Мундиалей с 1966 года. Отметим, что именно тогда начала вестись такая статистика.

Во встрече между "альбиселесте" и "трехцветными" количество ударов было больше у Аргентины (5:4). Собственно, и итоговый счет на табло был в пользу Месси и компании – 2:0.

Добавим, что аргентинцы в матче первого тура против Саудовской Аравии нанесли 14 выстрелов, а мексиканцы против Польши – 13.

Кстати, Мексика является единственной командой, которая не забивала на ЧМ-2022 после двух сыгранных туров. Также отметим, что "трехцветные" впервые за 60 лет не отличились в двух стартовых раундах Мундиаля.

После двух раундов Мундиаля в Катаре "альбиселесте" идут на втором месте группы C с тремя очками, а мексиканцы замыкают турнирную таблицу с одним зачетным пунктом.

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В статье: Аргентина Мексика
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