Английский стыд и Возвращение идолов. Акценты зрителя на играх Кубка мира

Второй тур пока представляется мне несколько более содержательным что ли. Хотя зловонный душок прагматизма и витает над футбольными полями Катара – оно и понятно: устроить главный турнир планеты в разгар сезона в Европе, где играет подавляющее большинство лучших представителей этого вида спорта.

Вновь могу выделить три матча из восьми в плане зрелищности. Самой смотрибельной назвал бы игру Польши с Саудовской Аравией – дюжина голевых моментов. Под десяток их было у Катара с Сенегалом. Добротное футбольное действо показали нам также Франция и Дания.

Явно разочаровали два поединка. Нидерланды с Эквадором, по большому счету, закончили играть в футбол после часа соперничества. Англия же с США и вовсе "выключились" после перерыва, в итоге записав в свой актив лишь три момента на двоих. Причем у фаворитов матча был единственный шанс Маунта аж перед уходом в раздевалку.

С интригой дела обстояли лучше. Английский стыд стал единственным ее фиаско в этом полутуре групповых турниров. Зато в половине игр все решалось в концовке.

Мсакни мог увести от поражения Тунис еще на 73-й минуте, но рядовой Райан спас ворота Австралии от гола. Мбаппе принес победу французам над датчанами на 86-й. Канно имел возможность сравнять счет для Саудовской Аравии в поединке с Польшей уже на шестой компенсированной, но не попал в створ. А еще двумя минутами позже Тораби буквально вырвал победу над Уэльсом, после чего иранцам хватило времени еще и на контрольный выстрел.

Совершенно логично завершились два матча. Франция с Данией "наиграли" аккурат на свои 2:1, а для англичан с американцами придумать что-то, кроме двух нулей, было практически невозможно. Иран был сильнее Уэльса, а Аргентина – Мексики, но, пожалуй, лишь на один гол.

А вот в другой половине игр все разрешилось, на мой взгляд, отнюдь не закономерно. Не заслуживали поражения Тунис – от Австралии, Катар – от Сенегала, да и Саудовская Аравия – от Польши. Между тем, в последних двух случаях преимущество победителей было выражено в двух мячах.

Говорить о том, что в ход какого-то из поединков круто вмешалась Фемида, в этот раз у нас не было повода. Но с оговоркой от коллеги Юстаса: "Есть серьезные претензии к показу этого ЧМ. Много спорных моментов не повторяют, особенно возможных нарушений. Пример: 66-я минута Тунис – Австралия, возможно пенальти в ворота вторых. ВАР не реагирует, повтора нет".

Худшее судейство мой консультант увидел в исполнении гватемальского арбитра в матче Уэльс – Иран. "Вратарь валлийцев фолит за штрафной против выбегающего на гол нападающего – это раз. Прямой ногой в грудь – это два. На глазах, открытый момент со стороны трех судей – и желтая, да еще после ВАРа?"

Лучшим, по мнению Юстаса, стал итальянец Орсато – рефери в игре Аргентины с Мексикой.

Много пищи для разговоров дала на сей раз Фортуна, приложив руку к сценарию половины обозреваемых матчей.

В двух из них она продемонстрировала свой переменчивый нрав. Так Уэльс дважды подряд спасали обе стойки ворот во время одной атаки на 52-й минуте, при 0:0. Но на 86-й последовало удаление их вратаря Хенесси, и тут пошла масть Ирану…

Так же поначалу удача была на стороне Саудовской Аравии: в течение трех минут в середине второго тайма Милик пробил в перекладину ее ворот, а Левандовский – транзитом через вратаря – в стойку. Впрочем, Польша уже вела в счете. А на 82-й минуте Аль-Малки элементарно теряет мяч, и встречайте Левандовского на белом коне!

А явными фаворитами Фортуны стали два представителя Европы. Когда американец Пулишич на 33-й минуте зарядил мячом в перекладину, в такой игре для Англии это вполне могло означать потерю потерь. Изрядно пронесло и Нидерланды, когда в эту же верхнюю штангу, уже при 1:1, "выстрелил" эквадорец Плата. Как известно, обе встречи завершились вничью.

Во втором туре начали являться народу футбольные идолы современности. Самой яркой личностью тура я бы назвал Левандовского – участника обоих голов Польши, чаще всех засветившегося в самых зрелищных эпизодах. После него отмечу француза Мбаппе с его дублем. И, таки-да, заслуживает примкнуть к ним Месси. К слову, помимо "святой троицы" запомнились лишь тунисец Мсакни да аравиец Аль Давсири.

Среди вратарей не нашлось равных поляку Щенсны – четыре взрослых сэйва, включая парированный при 1:0 пенальти. К слову, сложно припомнить, чтобы ярчайшими фигурами тура у меня становились кипер и полевой игрок из одной и той же команды.

А командой, снискавшей больше всего зрительских симпатий, стала, не поверите, проигравшая ей Саудовская Аравия. Следующей идет Франция. Достаточно футбола мы увидели также в исполнении Польши, Ирана, Сенегала, да и Катара, пожалуй.

Кто разочаровал, так это Нидерланды – кроме гола Гакпо на 6-й минуте, ни-че-го. Мексиканцы ограничились эффектным ударом Веги "в раздевалку", с которым справился страж ворот Аргентины. Ну и про англичан вы уже в курсе.

Теперь пробежимся по группам.

А. Хозяева турнира первыми расстались с мечтами о плей-офф. Все остальные в деле. Почему-то хочется, чтобы прошел Эквадор. Ну, и более достойный (играющий в футбол, а не в шахматы) из дуэта Нидерландов и Сенегала. Первым, по идее, сделать это будет легче, хотя Катар показал, что может и дверцой грюкнуть на посошок. В любом случае, из двух параллельных трансляций выбрал бы Эквадор – Сенегал.

В. Шансы остаются у всех. Уэльсу нужно прибить Англию, в надежде на то, что США разберутся с Ираном. Тогда нынешний лидер группы останется за бортом. Интрига зашкаливает. Здесь мне очень сложно отдать кому-либо предпочтение, но британский тандем как-то скучноват, и не дай Бог нам такого чемпиона мира, как команда Саутгейта. Тут для просмотра выбрал бы пару Иран – США.

С. Опять же все в строю, и трудно определиться с симпатиями. Интриги тоже хоть отбавляй – может, даже покруче будет. Смотреть буду, конечно же, Польшу с Аргентиной. Хотя принципиально не против увидеть в плей-офф и Мексику с Саудовской Аравией. Мексиканцам, кстати, нужно выиграть и ждать поражения аргентинцев. А вообще эта группа для меня в целом симпатичнее предыдущей.

D. Чемпионы мира первыми вышли в плей-офф, решительно опровергнув весь треп о роковой судьбе триумфаторов на следующем Мундиале. Надежды Туниса выглядят призрачными. Здесь однозначно смотрел бы Австралию с Данией, которые должны определить обладателя второй путевки. Причем датчанам нужна только победа. Буду за них.

Искренне надеюсь, что смогу продолжить общение с вами через два дня. Ибо в этот раз все висело на волоске – в такое время живем…