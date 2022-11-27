Япония - Коста-Рика 0:1. Парадоксы чемпионата мира

Сборные Японии и Коста-Рики оставили после первого тура контрастные впечатления. Япония создала одну из наибольших сенсаций группового раунда, победив сборную Германии (2:1). Коста-Рику, в свою очередь, называли самой слабой командой турнира после пассивной и безобразной игры против сборной Испании (0:7).

Обе команды в первом туре действовали вторым номером. Япония владела мячом только 26% игрового времени, Коста-Рика еще меньше – 18%. Как команды будет действовать в более равных условиях, было одной из интригой противостояния.

Но после первого тайма ни о каких интригах или тактических нюансах думать не хотелось: была потребность только в эспрессо, и желательно тройной порции. У команд на двоих было только пять ударов, ни одного из створ, только пять раз футболистам сборной Японии и Коста-Рики удавалось касаться мяча в штрафной соперника. Коста-Рика действовала без мяча компактно, в схеме 5-4-1, и у Японии не было шансов пробраться к воротам Наваса. В свою очередь Коста-Рика больше владела мячом, но каждая обостряющая, а не осторожная передача приводила к потери, а когда футболисты “лос тикос” включали скорость, японцы шли на тактический фол. В первом тайме тайме “синие самураи” больше десяти раз нарушили правила.

Майклу Оливеру этот футбол настолько надоел, что к первому тайму он добавил всего одну минуту, но и ее не дал доиграть. В целом 0:0 в первой половины игры – это уже традиция нынешнего ЧМ, при таком счете команды отправлялись на перерыв в 12 из 25 поединков.

Не нравился такой футбол и главному тренеру сборной Японии Хадзимэ Мориясу. Он изменил схему команды, и выпустил на поле Такуму Асано, автора победного мяча в игре против Германии.

Не прошло и несколько секунд второго тайма, как Япония выполнила первый удар в створ – Навас справился с красивым ударом Мориты.

“Синие самураи” полностью установили контроль над мячом, и все футболисты сборной Японии, за исключением вратаря Сюити Гонда, находились на половине поля Коста-Рики в своих атаках.

У Японии были удары и полушансы, но найти свободное пространство в компактном оборонительном блоке Коста-Рики команде Мориясу не удавалось. А когда казалось, что вот он – нужный рывок к воротам, игроки “лос тикос” шли на фол, как в эпизоде на 70-й минуте когда Кальво сильно рисковал, сбивая Дзюнью Ито у своей штрафной.

В такой игре гол мог случиться только в результате случайности или череды ошибок. И вопреки всему его забила сборная Коста-Рики. После одной из редких вылазок Коста-Рики на чужую половину поля Есида и Морита по очереди не смогли нормально выбить мяч, его подхватил Борхес, пас на Фуллера и не самый сильный удар фулбека в дальний угол. В нормальной ситуации этот удар не был бы проблемой для Гонды, но вратарь Японии сыграл крайне неудачно, прыгнув раньше времени, и перегруппироваться он уже не смог – мяч коснулся его пальцев и залетел в ворота.

Япония смогла только дважды создать хаотичные ситуации у ворот Наваса, но Коста-Рике удалось отбиться. Удивительный результат.

В последнем туре Японию ждет матч против Испании и сегодняшнее поражение “синих самураев” – очень удачный результат для сборной Германии. Если Бундестим переиграет Испанию, то у всех команд в группе E после второго тура будет по три очка.

Чемпионат мира, второй тур, группа E. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”

Япония – Коста-Рика 0:1

Гол: Фуллер 81

Япония: Гонда – Яманэ (Митома 62), Итакура, Есида, Нагатомо (Хироки Ито 46) – Эндо, Морита – Доан (Дзюнья Ито 67), Камада, Сома (Минамино 83) – Уэда (Асано 46)

Коста-Рика: Навас – Овьедо, Кальво, Уостон, Дуарте, Фуллер – Кэмпбелл (Чакон 90+5), Техеда, Борхес (Салас 89), Торрес (Агилера 65) – Контрерас (Беннетт 65)

Предупреждения: Ямане 44, Итакура 84, Эндо 90+3 – Контрерас 41, Борхес 61, Кальво 70