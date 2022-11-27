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Смесь всех возможных чемпионатов. Стали известны составы на матч Япония – Коста-Рика
У номинальных хозяев много изменений
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторую неделю матчей Чемпионата мира-2022 в Катаре откроет поединок между Японией и Коста-Рикой. Тренеры команды определились со составами на матч.
Япония: Гонда – Ямане, Итакура, Йосида, Нагатомо – Эндо, Морита – Доан, Камада, Сома – Уеда.
Коста-Рика: Навас – Джамаал, Дуарте, Кальво, Овьедо – Фуллер, Борхес, Техеда, Г. Торрес – Кэмпбелл, Контрерас.
Отметим, что по сравнению с предыдущими поединками у японцев пять смен в стартовом составе, а у костариканцев – две. Кроме этого, стоит отметить разнообразие чемпионатов. 22 игрока основного состава представляют сразу 10 чемпионатов, в том числе костариканский, японский, турецкий, саудитский, немецкий и другие.
Напомним, что Япония в первом туре победила Германию (2:1), а Коста-Рика полностью провалилась против Испании (0:7).
Стартовый свисток запланирован на 12:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого матча.
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